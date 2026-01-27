Sjuksköterskor till sommarvikariat i Nora
Gör skillnad i sommar på riktigt!
Vill du ha ett sommarjobb där din kompetens tas tillvara, där du får arbeta självständigt men aldrig ensam, och där du varje dag bidrar till en trygg och värdig vård?
Då kan ett sommarvikariat som sjuksköterska i Nora kommun vara helt rätt för dig.
Vi söker nu sjuksköterskor till vår kommunala hälso- och sjukvård för perioden vecka 23 till och med vecka 35, eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du inom särskilt boende, korttidsavdelning och hemsjukvård. Arbetet är omväxlande, ansvarsfullt och ger stor möjlighet att använda hela din professionella bredd.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Ansvara för att medicinska ordinationer blir genomförda
• Leda och fördela omvårdnadsarbetet
• Utföra planerade och akuta bedömningar samt insatser
• Handleda och utbilda omvårdnadspersonal
• Samarbeta med vårdcentralens läkare och andra vårdgivare
• Ansvara för läkemedelshantering
• Dokumentera i journalsystemet Viva
Du kommer även att arbeta i system som MCSS, Pascal, LifeCare och NPÖ.
Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete i team vi stöttar varandra och hjälps åt.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har ett personcentrerat förhållningssätt och ett gott bemötande som genomsyrar ditt arbete. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat utifrån omvårdnadsprocessen och är bekväm med att fatta egna beslut.
Samtidigt värdesätter du samarbete och ser teamarbete som en förutsättning för god och säker vård. Du är flexibel, lösnings orienterad och tvekar inte att be om stöd när det behövs.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
God datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
• Vidareutbildning till Distrikt, Geriatrik eller Demens
• Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av palliativ vård
• Tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
• Vi ser gärna att du har erfarenhet, men alla legitimerade sjuksköterskor är välkomna att söka.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
