Sjuksköterskor till sommarvikariat 2026
2025-12-04
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du prova på specialistsjukvården? På Skaraborgs Sjukhus arbetar vi tillsammans i team.
Hos oss får du chansen att utveckla din kompetens och knyta värdefulla kontakter för framtiden. Vi kan lova dig en minnesvärd sommar där du får uppleva sjukhusmiljön och göra skillnad på riktigt - varje dag.
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del i vårt team som arbetar för att våra patienter ska få en bra och säker vård. Du har ett omväxlande arbetsinnehåll där du planerar, leder och delegerar omvårdnadsarbetet tillsammans med teamet. Du genomför medicinska kontroller, administrerar läkemedel samt ger information och stöd till patienter och anhöriga.
Vi har flera verksamheter som söker sjuksköterskor och du kan läsa mer om våra verksamheter HÄR.
På sjukhuset pågår vården dygnet runt vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg. Sommarperioden pågår från juni till augusti, exakt start- och slutdatum för anställning kan variera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du värnar om att lyssna och kommunicera med patienter och närstående och arbetar utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga gentemot dina kollegor. Du har med fördel ett flexibelt förhållningssätt och tycker om förbättringsarbete.
Kliniskt basår
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår pågår under ditt första anställningsår. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession. Läs mer om det Kliniska basåret här.Publiceringsdatum2025-12-04Så ansöker du
För att vi ska kunna hantera din ansökan måste du skicka in din legitimation som sjuksköterska alternativt resultatintyg om du har en pågående utbildning som är klar i juni 2026. Du bifogar dina handlingar via rekryteringssystemet.
Vid arbete inom barnmedicin eller psykiatri gör vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, denna förfråga sköts av arbetsgivaren.
Rekrytering pågår löpande. Vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt då vissa avdelningar börjar med introduktion tidig vår.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
