Sjuksköterskor till sommaruppdrag
Promediqa Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-03-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Promediqa Group Sweden AB i Växjö
, Olofström
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Nu söker vi sjuksköterskor till sommaruppdrag inom kommunal vård!
Vi erbjuder en stor variation av uppdrag - och vi har möjligheter i hela Sverige. Hos oss kan du själv välja var i landet du vill arbeta och hitta ett uppdrag som passar just dina önskemål, samtidigt som du gör en verklig skillnad för patienter och verksamheter.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, och har minst 2 års erfarenhet.
Har ett genuint intresse för att arbeta inom kommunal vård.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Är lösningsorienterad, flexibel och engagerad i ditt arbete.
Har B-körkort för manuell växellåda
Vi erbjuder:
Förväntad ersättning från 80.000kr/mån beroende på förmånstillval och tillgänglighet
Tjänstepension
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig 24/7
Boende på arbetsorten och reseersättning
Ett brett utbud av förmåner på hotell, gym och restauranger
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV redan idag då tjänsterna tillsätts löpande!
Vill du hellre jobba på sjukhus eller vårdcentral ? Skicka in ditt CV - vi har uppdrag i hela Sverige! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@promediqa.se Omfattning
