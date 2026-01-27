Sjuksköterskor till sommaren 2026
2026-01-27
Vill du arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö? Vi på hälso- och sjukvårdsenheten i Grästorps kommun söker nu engagerade sjuksköterskor till sommaren.
Hos oss får du möjlighet att växa och påverka tillsammans med trevliga kollegor och engagerad omsorgspersonal. I den lilla kommunen har vi närhet till varandra vilket skapar goda samverkansmöjligheter. Kom och jobba hos i sommar!
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett varierat uppdrag där du arbetar inom särskilt boende, ordinärt boende och LSS-verksamhet. Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg, med möjlighet till nattjänstgöring.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och van vid att arbeta både självständigt och i team. Du är initiativrik, har förmåga att prioritera och är lyhörd för vårdtagarnas behov. Respekt för andra människor är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du trivs i en varierande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Du är en positiv person som ser samarbete med olika personalkategorier som en framgångsfaktor. B-körkort är ett krav.
Information
Vi söker både dig som vill arbeta heltid, deltid eller på timanställning. Det finns möjlighet till introduktion och bredvidgång under våren om du vill börja arbeta innan sommaren.
Låter detta spännande? Ansök redan idag eller kontakta enhetschef Eva Mann för mer information. Kontaktuppgifter finns längre ned i annonsen. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Publiceringsdatum2026-01-27
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
