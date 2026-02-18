Sjuksköterskor till SiS Ungdomshem Gudhemsgården
2026-02-18
Om SIS
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Gudhemsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. SiS Ungdomshem Gudhemsgården är en nystartad verksamhet som just nu består av fyra avdelningar men kommer under kommande året expandera till fem avdelningar, totalt 33 platser

Dina arbetsuppgifter
Du har ett övergripande ansvar för ett patientnära- och kvalitativt hälso- och sjukvårdsarbete. Det är ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete, som bland annat består av hälsosamtal, omvårdnad, dokumentation, läkemedelshantering och administrering samt akuta sjukvårdsinsatser. Utöver det kommer du även att samordna medicinska insatser såsom läkarkontakter, kontakter med vårdgrannar inom öppen- och slutenvård samt bedöma och utföra åtgärder på ordination av läkare. På institutionen kommer du samverka med andra yrkesgrupper så som läkare, behandlingssekreterare, enhetschefer, psykolog och behandlingspedagoger.Kvalifikationer
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet då tjänsten innebär en stor del självständigt arbete samtidigt som den ställer höga krav på din samarbetsförmåga med övriga i teamet samt förmåga att möta ungdomar med komplex problematik. Du behöver vara tydlig, stabil och stresstålig.
• B-körkort krävs.
• Som person är du flexibel, engagerad, noggrann och har god förmåga att arbeta självständigt.
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
• Vidareutbildning eller erfarenhet inom psykiatri, primärvård, exp. distriktsköterska eller skolsköterska är särskilt meriterande.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning (SOMMARVIKARIAT) Tillträde enligt överenskommelse.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.

Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Statens Institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse

Kontakt
