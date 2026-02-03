Sjuksköterskor till SiS Ungdomshem Fagared
2026-02-03
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i Göteborg

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två sjuksköterskor till oss på SiS ungdomshem Fagared, enhet Lindome. Som sjuksköterska på SiS Ungdomshem Fagared ingår du i vår hälso- och sjukvårdsorganisation tillsammans med övriga sjuksköterskor, psykologer och konsultläkare. Du har ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete där du gör skillnad för ungdomar med olika somatiska och psykiska problem.
Du har ett övergripande ansvar för ett patientnära- och kvalitativt hälso- och sjukvårdsarbete. Det är ett självständigt, stimulerande och
utmanande arbete, som bland annat består av hälsosamtal, omvårdnad, dokumentation, läkemedelshantering och administrering samt
akuta sjukvårdsinsatser. Utöver det kommer du även att samordna medicinska insatser såsom läkarkontakter, kontakter med vårdgrannar
inom öppen- och slutenvård samt bedöma och utföra åtgärder på ordination av läkare.
På institutionen kommer du samverka med andra yrkesgrupper så som läkare, behandlingssekreterare, enhetschefer, psykolog och
behandlingspedagoger.Kvalifikationer
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet då tjänsten innebär en stor del självständigt arbete samtidigt som den ställer höga krav på din samarbetsförmåga med övriga i teamet samt förmåga att möta ungdomar med komplex problematik. Du behöver vara tydlig, stabil och stresstålig.
• Du ska vara legitimerad sjuksköterska.
• B-körkort krävs.
• Som person är du flexibel, engagerad, noggrann och har god förmåga att arbeta självständigt.
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
• Vidareutbildning eller erfarenhet inom psykiatri, primärvård, exp. distriktsköterska eller skolsköterska är särskilt meriterande.
Anställning:
Tillsvidareanställning med 6 månader provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 februari 2026
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Kvalitetschef
Karin Langeland karin.langeland@stat-inst.se 010-453 45 55 Jobbnummer
9719424