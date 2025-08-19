Sjuksköterskor till Resursenheten
2025-08-19
Vill du ha ett spännande, variationsrikt och omväxlande arbete? Vi stärker upp vår sjuksköterskebemanning och söker dig som vill se olika verksamheter och bredda din kompetens. Hos oss får du både professionell och personlig utveckling.
Är du i behov av ett mer flexibelt upplägg? Vi erbjuder tillsvidaretjänster men även andra former av anställningar för dig som har andra behov så som kortare uppdrag eller extraarbete. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på Resursenheten kommer du att ingå i vår sjuksköterskebemanning som är en resursförstärkning. Möjlighet finns att arbeta inom de flesta av hälso- och sjukvårdens verksamheter, vilket även innefattar psykiatrin. Då vårt uppdrag är länsövergripande söker vi även personer som är intresserade att arbeta i Fagersta, Köping och Sala.
Hos oss välkomnas du till en arbetsplats med bra sammanhållning där du som medarbetare är viktig för oss. Uppdragen varierar från endagsarbete till längre uppdrag hos samma kund. Som sjuksköterska hos oss kommer du så småningom jobba på 5-7 olika avdelningar.
Du har din chef nära till hands och som du alltid kan vända dig till med frågor eller om du bara vill prata en stund om din dag. Tillsammans tar vi fram den introduktion du behöver och som sjuksköterska deltar du även i Resursenhetens regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
Om arbetsplatsen
Resursenheten är Region Västmanlands interna bemanningsenhet med uppdrag att tillhandahålla bemanningsservice av sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare till regionens verksamheter vid frånvaro.
Som anställd hos oss deltar du som sjuksköterska i samma utbildningar som övrig vårdpersonal inom regionen. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder personal med hög kompetens och att du som sjuksköterska kan känna dig trygg i ditt arbete.
Vi erbjuder dig:
• Ett arbete där du gör skillnad för sjukvården och kan fokusera på det kliniska arbetet och patienten
• Ett flexibelt arbete med stor variation med möjlighet att bredda din kompetens
• En utåtriktad tjänst med många kontaktytor
• Ett fast rullande schema där du har möjlighet att själv påverka hur du vill arbeta
• Du erhåller ett lönetillägg (justeras efter tjänstgöringsgrad) som är bundet till din anställning hos oss på Resursenheten
Läs gärna mer om Region Västmanlands personalförmåner här: www.regionvastmanland.se/formaner Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst två års erfarenhet inom akutsjukvård, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet och kunskap i journaldatasystemet Cosmic är meriterande och du kan utan problem hantera datorer som ett arbetsverktyg. Du har goda kunskaper i det svenska språket, då det är en förutsättning för att säkerställa en patientsäker vård.
Du som söker är flexibel och tycker att det är roligt att ha varierande arbetsuppgifter. Du är en lugn och stabil person som har förmågan att arbeta självgående under eget ansvar. Vi ser att du har en personlig mognad som gör att du känner trygghet i din yrkesroll och där du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du tycker om att jobba med andra människor och har en god samarbetsförmåga. Då arbetet innebär patientkontakt ser vi att du är empatisk och tillmötesgående i ditt bemötande, där du har en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning samt timanställning.
Schemalagd arbetstid är dag, kväll och helg eller nattjänst. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025.
Om regionen
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
