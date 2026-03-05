Sjuksköterskor till Rättspsykiatri Syd
Vi utökar nu vår sjuksköterskebemanning till de Rättspsykiatriska vårdavdelningarna på Helix och Huddinge sjukhus
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela i Stockholms län och har cirka 550 medarbetare fördelade på två sektioner.
Kliniken har 15 vårdavdelningar och 2 öppenvårdsmottagningar. Verksamheten är utspridd på tre anläggningar och är lokaliserade till Helix (bakom Huddinge sjukhus), Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Rättspsykiatri Vård Stockholm gör nu en stor satsning på att utöka antalet sjukskötersketjänster för att säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö, kunna bibehålla hög kvalitet i omvårdnads, patientsäkerhets och säkerhetsarbetet. Vi utökar med hela 6 sjukskötetjänster fördelat på 3 enheter vilket kommer medföra mycket goda förutsättningar för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat.
Vi söker sjuksköterskor till våra vårdenheter i säkerhetsklass 2 och 3. Tjänst som sjuksköterska innebär arbete på schema där dag, kväll och helgtjänstgöring ingår. Enheterna består av två avdelningar som är lokaliserade till Helix och Huddinge sjukhus, med 14 till 15 patienter på vardera avdelningen.
Till våra avdelningar kommer i första hand patienter som är överlämnade till vård enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Många av de patienter som vårdas hos oss har allvarlig psykisk problematik. En stor andel av patienterna har även beroendeproblematik.
Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera och rehabilitera patienterna till ett liv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott. Vi ska bidra till en säker och hållbar utslussning för att minimera risken för återfall.
Arbetet på en vårdavdelning ger möjlighet till att arbeta långsiktigt med patienterna tillsammans med en professionell skötar-/undersköterskegrupp, och sjuksköterskekollegor. Utöver sjuksköterskor och undersköterskor, arbetar en enhetschef, och en biträdande enhetschef nära verksamheten. En eller flera överläkare är kopplade till enheten, med ansvar för patienterna. Kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter är även en viktig resurs i arbetet. All vårdpersonal deltar aktivt i det vårdarbete som utförs.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en tydlig arbetsledande funktion på avdelningen med huvudansvar för omvårdnadsplaneringen tillsammans med skötare/undersköterskor.
Avdelningspersonal har lunchpauser i lugn och ro, pauser med kollegor för att utbyta tankar och idéer, regelbundna utbildnings-insatser, etc. vi har avsatt tid för möten som sjuksköterskemöten, apt:n och avdelningsmöten.
Fler sjuksköterskor på avdelningarna ger mer tid för att utveckla kvalitén i vården tillsammans med andra, både inom den egna enheten men även inom kliniken. Vissa klinikuppdrag kan ingå i tjänsten som sjuksköterska.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom psykiatri, tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri, beroendevård och/eller kriminalvård är meriterande.
I mötet med patienten är du alltid professionell, lyhörd och fördomsfri. Du är hjälpsam, men kan också stå för tydlighet och sätta gränser då det krävs. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt samt arbetsleda andra.
Övrigt
Som medarbetare hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll som sjuksköterska samtidigt som du får tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag upp till 5000 kr/år, fri hälso- och sjukvård och flexibel arbetstid.
Hälso- och sjukvården bygger på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Vi förutsätter att du som medarbetare hos oss delar dessa värden.
Vi tillämpar drogtestning och registerkontroll i samband med anställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
