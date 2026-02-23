Sjuksköterskor till psykiatrisk heldygnsvård
2026-02-23
Vi söker sjuksköterskor till psykiatrisk avdelning 91, 93, 95 och psykiatriska akutmottagningen. Hos oss kan du arbeta på en eller flera enheter utifrån intresse och erfarenhet - oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Du blir en del av en dynamisk verksamhet där psykiatrisk och somatisk kompetens möts, och där du får möjlighet att arbeta nära patienterna och bidra till långsiktigt stöd och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård har du en central och varierad roll där du får möjlighet att arbeta med både psykiatrisk och somatisk vård. Det primära fokuset är den psykiska hälsan, men många patienter har också somatiska besvär som behöver uppmärksammas och behandlas. Dina medicinska kunskaper kommer regelbundet till användning, särskilt vid symtomtolkning, riskbedömning och läkemedelsbehandling.
Ingen dag är den andra lik, och du möter patienter med olika bakgrunder och diagnoser. Du hanterar både akuta situationer och långsiktiga vårdprocesser, vilket ger en bred kompetens och utvecklar din förmåga att arbeta flexibelt och lösningsorienterat. En viktig del av rollen är att bygga relationer och arbeta med långsiktigt stöd. Du har möjlighet att följa patienternas utveckling under vårdtiden och vara en nyckelperson på deras väg mot återhämtning. Genom att arbeta nära patienterna och teamet bidrar du till en trygg och stabil vårdmiljö där individens behov står i centrum.
"Jag uppskattar mötet med patienter och det breda spannet av diagnoser. Arbetet är omväxlande och utvecklande, där ingen dag är den andra lik." -Sara, sjuksköterska
"Vi har en stark sammanhållning där vi stöttar varandra. Att dela både glädje och utmaningar skapar en trygg och stöttande arbetsmiljö." -Anna, specialistsjuksköterska
Om arbetsplatsen
Den psykiatriska heldygnsvården (HDV) är en verksamhet som hela tiden rör sig framåt. Vi arbetar aktivt med förbättring, utifrån verksamhetens behov. Vi känner att vi gör nytta för våra patienter och har privilegiet att få lära känna dem. Det är en bra blandning mellan att ha mycket att göra, samtidigt som vi har tid att stanna upp och reflektera, ensam eller tillsammans. Arbetsklimatet är öppet och tillåtande, vi får vara som vi är och vi hjälper varandra. Vi har en god sammanhållning i personalgrupperna, både i den egna arbetsgruppen och i heldygnsvården i stort.
Region Västmanlands psykiatriska heldygnsvård omfattar fem avdelningar med olika diagnosinriktningar och en psykiatrisk akutmottagning.
Läs mer om våra verksamheter här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/sjukskoterskor-till-psykiatrisk-heldygnsvard/
I våras var vi med på regionens Instagram och berättade om vår verksamhet och hur vi jobbar. Följ med oss i vår vardag här: https://www.instagram.com/regionvastmanlandKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller i slutfasen av din utbildning. Erfarenhet inom psykiatri eller en specialistutbildning inom psykiatri ser vi det som en stark merit. Eftersom du behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg och stabil och vill hjälpa människor i svåra situationer. Eftersom arbetet snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha förmåga att bibehålla lugn och fokus. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som viktiga ingredienser för att lyckas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Nyexaminerad sjuksköterska?
I Region Västmanland erbjuds du ett professionsutvecklingsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor. Läs mer här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/sjukskoterska/introduktionsar/
Specialistsjuksköterska inom psykiatri?
Som specialistsjuksköterska i heldygnsvården får du möjlighet att vara med och driva och utveckla omvårdnaden. Dina kunskaper värdesätts för att vägleda och stötta kollegor. I heldygnsvården finns uttalat vad din utökade arbetsledande roll innebär för att utveckla och upprätta patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Exempel på områden är uppföljningssamtal med patienter efter självmordsförsök, LPT och personcentrerad vård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• kliniskt basår med en utbildningsdag/månad för att bygga på och fördjupa kunskaper inom olika sjukdomstillstånd
• möjlighet att läsa vidare till psykiatrisjuksköterska/specialistsjuksköterska inom psykiatri med lön upp till 35 000kr under studietiden
Mer om dina förmåner hittar du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid. Andra anställningsformer kan diskuteras.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats på Psykiatricentrum i Västerås (ingång 29) under v.11 och 12.
Om regionen
Om du vill vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/

Ersättning
Individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Tf enhetschef psykiatriska akutmottagningen
Alexander Tsegaye alexander.tsegaye@regionvastmanland.se 021- 17 53 79 Jobbnummer
9756624