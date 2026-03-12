Sjuksköterskor till område norr
2026-03-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Vad är det som driver dig som sjuksköterska? Tycker du att varje människa förtjänar vård som utgår från just deras behov? Vill du dessutom ha ett jobb där du både får ta ansvar och känna ett starkt stöd från ett engagerat team? Då kan rollen hos oss i Skellefteå kommun vara rätt för dig.
Just nu söker vi två engagerade sjuksköterskor till område norr med följande placeringar:
• Byske - arbete i både hemvård och vård- och omsorgsboendet i Byske. Arbetsdagen utgår från Byske.
• Boliden - arbete i hemvård samt vård- och omsorgsboende i närliggande område. Arbetsdagen utgår från Boliden.
Här får du arbeta självständigt, göra verklig skillnad varje dag och samtidigt utvecklas och växa i din yrkesroll.
DIN ROLL
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med erfarna och engagerade kollegor. Tillsammans utför ni primärvårdsinsatser i patienters hem - både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden. Du får ett varierande och meningsfullt arbete där du får använda din kompetens och bidra till trygg, högkvalitativ vård i patientens hemmiljö.
Du ansvarar för att självständigt bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter från 18 år och uppåt. Arbetet är rörligt och självständigt, där du ofta får ta egna initiativ och prioritera mellan olika insatser. Du samarbetar nära patienter, anhöriga, kollegor och andra viktiga aktörer - både inom kommunen och regionen - för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för en trygg och kvalitativ vård.
I område norr samarbetar vi nära, och därför kan det ibland förekomma insatser även utanför din ordinarie placering - hos patienter i ordinärt boende eller på andra vård- och omsorgsboenden inom området.
Vi tror på tillit, dialog och goda relationer som grunden för en framgångsrik vård och ger dig inflytande över ditt schema och möjlighet att planera din arbetstid med balans mellan arbete och fritid. I nuläget innebär tjänsten arbete var sjätte helg samt ungefär fyra kvällspass under en sexveckorsperiod. Observera att detta kan komma att ändras över tid.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är legitimerad sjuksköterska, alternativt snart legitimerad, och har gärna erfarenhet från arbete som sjuksköterska. En god ämneskompetens och en vilja att kontinuerligt utvecklas inom ditt yrkesområde är viktigt för att du ska lyckas i rollen. Har du dessutom slutförd specialistutbildning inom relevanta områden är det meriterande.
Vi tror att du fungerar bäst i rollen om du är självständig, initiativrik och ansvarstagande. Du arbetar noggrant och systematiskt, har öga för detaljer och är stabil och trygg i ditt arbetssätt - det vill säga att du kan behålla lugnet och prioritera rätt även i en snabbt föränderlig och utmanande arbetsmiljö. Som person är du pedagogisk och hänsynsfull i ditt bemötande och trivs med att arbeta nära i team. B-körkort är ett krav.
För tjänsten behöver du ha god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Eftersom Skellefteå kommun är en finsk och samisk förvaltningskommun ser vi det som meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk ser vi det som en tillgång i verksamheten
DIN NYA ARBETSPLATS
Som sjuksköterska på vår hälso- och sjukvårdsenhet blir du en del av ett engagerat team där vi jobbar för att varje patient ska få en vardag med trygghet, omtanke och livskvalitet. Här möts du av kollegor som gärna delar kunskap och stöttar varandra. Här får du möjlighet att bidra till en meningsfull och personcentrerad vård som verkligen gör skillnad i människors liv. Vi erbjuder dig stöd i din utveckling genom individuell inskolning, fortbildning och goda utvecklingsmöjligheter.
Hos oss får du ett jobb som verkligen betyder något - för både dig och de människor du möter. Läs mer om rollen som sjuksköterska i Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/sjukskoterska)
Välkommen med din ansökan!
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
