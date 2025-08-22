Sjuksköterskor till Närvårdsteam/AH-team Köping
Nu utökar vi våra mobila team med ännu fler medarbetare!
Vill du vara med i uppstarten av vår nya enhet med mobila vårdteam? Här får du en chans till att vara med och forma framtidens vård. Varmt välkommen att söka till oss. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med specialiserad vård i patientens hem. Till en början kommer du att arbeta inom ett av våra team, men på sikt kommer du att arbeta både i Närvårdsteamet och AH-teamet. Helgtjänstgöring kommer att ske dagtid på AH-teamet. Du samarbetar nära med andra yrkesgrupper, främst läkare och undersköterskor, samt samverkar externt med kommuner och vårdcentraler. Arbetet innebär mycket kontakt med patienter och deras närstående, därför är det viktigt att du har förmåga att bygga goda relationer och skapa trygghet. Du gör bedömningar och besök i patienters hem utifrån patientens behov. Medicintekniska uppgifter som exempelvis blodtransfusioner är vanligt förekommande.
Om arbetsplatsen
Närvårdsteamet och AH-teamet har bildat en egen enhet inom medicinkliniken Köping/Fagersta. Totalt utgörs teamen av 12-13 medarbetare, en del personal roterar in i enheten från avdelning.
Närvårdsteamet Köping utför specialiserad behandling i patienters hem och är en planerad verksamhet med läkare. Vi finns till för patienter som inte kan ta sig till vården och vårt uppdrag är att skapa trygghet i hemmet och undvika sjukhusinläggning. Samverkan sker med kommunal hemsjukvård och vårdcentraler via digitala ronder varje vecka.
AH-teamet (Avancerad Hemsjukvård) utför avancerad palliativ vård i hemmet. Arbetet omfattar symtomkontroll, teamarbete, relation/kommunikation och närståendestöd för att lindra fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Det innebär bland annat stort fokus på ömsesidig mellanmänsklig relation främst med patienten men också dennes närstående. AH-teamet arbetar just nu dagtid och nattetid mån-sön. Målet för AH-verksamheten är att kunna bedriva dygnet runt vård.
På båda teamen har du möjlighet att planera och påverka dina arbetsdagar. Vi arbetar tillsammans, har roligt på jobbet och arbetar för ett lärande klimat. Enheten för de mobila teamen formar just nu sin verksamhet, även tillsammans med andra vårdaktörer. Gillar du ett arbete som också består av kvalitét och förändringsarbete så är detta något för dig.
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet inom yrket.
Vidareutbildning inom palliativ vård alternativt specialistutbildning inom relevant område för tjänsten är meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
B-körkort är ett krav.
Som person är du empatisk, trygg i din yrkesroll och har förmåga att fatta egna beslut i ditt arbete. Att bedriva utvecklingsarbete ingår i tjänsten och vi söker dig som ser möjligheter, är lösningsfokuserad och som vill vara med och utveckla de mobila vårdteamen. Det här är ett jobb för dig som trivs i samarbetet med andra och som vill ha ett meningsfullt arbete nära patient och närstående. Du har förmåga att anpassa dig efter den person du vårdar. När situation och omständigheter förändras är du följsam och smidig i ditt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 september.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
