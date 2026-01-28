Sjuksköterskor till Mathildenborgs korttidsboende!
2026-01-28
Ref: 20260219
Vi söker efter två sjuksköterskor till Mathildenborgs korttidsboende!
Korttidsboendet är beläget ett stenkast från Limhamns centrum och består av 57 platser, varav 18 platser för personer med kognitiv svikt. Personer som blir beviljade korttidsplats har ofta ett omfattande omvårdnadsbehov under stora delar av dygnet som inte går att tillgodose i det ordinära boendet.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska på korttidsenhet innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser.
Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Som sjuksköterska är du en viktig del av teamet tillsammans med undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sektionschef. Arbetet genomsyras av en helhetssyn, där fokus ligger på patienternas egna förutsättningar.
Här kan du läsa mer om uppdragsbeskrivningen som sjuksköterska:
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Utöver det har du:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer som har demenssjukdom och kognitiv svikt
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Specialistutbildning inom relevant område
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
För att du ska trivas med uppdraget behöver du känna dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hälso- och sjukvården. Som person är du drivande och lösningsfokuserad, och är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har också ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Viktiga ledord för oss att arbeta utifrån är Malmö stads värdegrund; respekt, engagemang och kreativitet.
Vi utformar introduktion och bredvidgång utifrån din individuella kompetens och dina behov.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
På Mathildenborg korttid vistas malmöbor under ett par veckor för att möjliggöra en optimal mobilisering efter sjukdom. Våra vårdplatser är specifikt inriktade för såväl rehabilitering som återhämtning. Vi har även två avdelningar där personer med kognitiv svikt/demenssjukdom kan få rehabilitering och återhämta sig utifrån sina specifika behov.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Arbetstid: Arbetstiden är förlagd dag- och kvällstid med helgtjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
