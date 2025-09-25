Sjuksköterskor till Ludvika kommun
2025-09-25
Legitimerade sjuksköterskor till Ludvika kommun
Period: 2025-10-13 - 2025-12-14
Omfattning: 2 heltidstjänster, 38,25 h/vecka
Arbetstider: Dag: 07:00-15:30, Kväll: 13:00-21:30, Helg: 07:00-15:30
Utgångspunkt: Centrala Ludvika (2 platser) och Sunnansjö
Vill du ha ett varierat och utvecklande uppdrag där du får arbeta brett inom kommunal hälso- och sjukvård? Nu söker Ludvika kommun två legitimerade sjuksköterskor till vår välfungerande sjuksköterskeorganisation. Arbetet omfattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom, SÄBO, Ordinärt boende, LSS och Socialpsykiatri. Handledningsansvar för ssk-studenter samt PAS-ansvar kan ingå.
Här får du chansen att kombinera trygghet och utveckling i en kommun som satsar på en välorganiserad sjuksköterskeverksamhet.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har god svenska i tal och skrift
Har kunskap om lagar och riktlinjer inom hälso- och sjukvård
Är flexibel och trygg i en varierad vardag
Har B-körkort
Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid start
Meriterande
Erfarenhet av Pulsen Combine
Minst 6 månaders erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård de senaste tre åren
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingPubliceringsdatum2025-09-25Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-12. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876linn.svensson@vardsupport.se
Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410ted.nykvist@vardsupport.se Ersättning
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
