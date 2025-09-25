Sjuksköterskor till Ludvika kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Ludvika
2025-09-25


Legitimerade sjuksköterskor till Ludvika kommun

Period: 2025-10-13 - 2025-12-14
Omfattning: 2 heltidstjänster, 38,25 h/vecka
Arbetstider: Dag: 07:00-15:30, Kväll: 13:00-21:30, Helg: 07:00-15:30
Utgångspunkt: Centrala Ludvika (2 platser) och Sunnansjö



Vill du ha ett varierat och utvecklande uppdrag där du får arbeta brett inom kommunal hälso- och sjukvård? Nu söker Ludvika kommun två legitimerade sjuksköterskor till vår välfungerande sjuksköterskeorganisation. Arbetet omfattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom, SÄBO, Ordinärt boende, LSS och Socialpsykiatri. Handledningsansvar för ssk-studenter samt PAS-ansvar kan ingå.
Här får du chansen att kombinera trygghet och utveckling i en kommun som satsar på en välorganiserad sjuksköterskeverksamhet.

Vi söker dig som

Är legitimerad sjuksköterska

Har god svenska i tal och skrift

Har kunskap om lagar och riktlinjer inom hälso- och sjukvård

Är flexibel och trygg i en varierad vardag

Har B-körkort

Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid start

Meriterande

Erfarenhet av Pulsen Combine

Minst 6 månaders erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård de senaste tre åren

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Publiceringsdatum
2025-09-25

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-12. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef
• 46720777876
linn.svensson@vardsupport.se

Ted Nykvist, Konsultchef
• 46720797410
ted.nykvist@vardsupport.se

Ersättning
Fast timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9527345

