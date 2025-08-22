Sjuksköterskor till Kriminalvården
2025-08-22
Legitimerad sjuksköterska till Kriminalvården - via Svensk Vårdsupport AB
Arbetsgivare: Svensk Vårdsupport AB
Anställningsform: Heltid / Intermittent anställning
Lön: Konkurrenskraftig timlön
Hela Sverige

Publiceringsdatum: 2025-08-22

Om tjänsten
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens verkligen gör skillnad? Som sjuksköterska inom Kriminalvården möter du en spännande och varierad vardag där du arbetar både självständigt och i team med läkare, psykologer och kriminalvårdspersonal.
Du får använda hela din kompetens, från akuta bedömningar till långsiktig vård och hälsofrämjande arbete. Arbetet innefattar bland annat:
Bedömning och behandling av akuta och kroniska sjukdomstillstånd
Läkemedelshantering
Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Samarbete med interna och externa vårdaktörer
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Här får du chansen att arbeta i en unik vårdmiljö, där du gör skillnad - varje dag.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen)
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
God kommunikativ och samarbetsförmåga
Erfarenhet från primärvård, akutsjukvård eller psykiatri är meriterande
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Hos oss får du:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-09-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Jonas Edbom
Telefonnummer: 08-42 500 500
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Jonas Edbom jonas@vardsupport.se Jobbnummer
9472487