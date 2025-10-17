Sjuksköterskor till Kramfors kommun
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2025-10-17
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Sjuksköterska, se hit!
Söker du ett omväxlande, fritt och flexibelt yrke där vi sätter Kramforsbon i centrum? Gillar du utmaningar och utveckling samt önskar trevliga och kompetenta kollegor inom flera olika professioner och verksamheter att teamsamverka med? Då är du den vi söker!
Vi söker sjuksköterskor till vår hälso- och sjukvårdsenhet med tjänstgöring inom pool, säbo eller hemsjukvård.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I arbetet ingår alla förekommande arbetsuppgifter för en sjuksköterska och med tjänstgöring inom vår pool kommer du att vara en resurs både inom enheterna på Säbo och hemsjukvård. Kommunens verksamhet har under de senaste åren utvecklats att utföra mer avancerad vård i patientens hem vilket innebär att arbetet är omväxlande, intressant, stimulerande och utmanande och där ingen dag är den andra lik.
I verksamheten pågår en ständigt förändrings- och förbättringsarbete där vi vill att du också är en del av utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård för våra Kramforsbor. Kramfors kommun har kommit långt i införandet av välfärdsteknik och digitalisering. Användande av tekniska lösningar ingår i vårt arbetssätt, och är en del i tänket när vi tillgodoser behov för medborgarna och en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar aktivt med kvalité, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning eller arbetslivserfarenhet inom distrikt, palliativ vård, äldreomsorg, geriatrik eller demensvård är meriterande.
Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din kommunikationsförmåga är viktig och därför behöver du har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Vi ser även att du har god datorvana.
Körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), https://kramfors.se/stod--omsorg/jobba-inom-valfard.html Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Johansson camilla.johansson@kramfors.se 0612-81 09 35 Jobbnummer
9563243