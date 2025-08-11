Sjuksköterskor till Köpings Kommun
Köpings kommun, Sjuksköterskeenheten / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2025-08-11
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Sjuksköterskeenheten i Köping
Hos oss erbjuder vi dig ett spännande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta, trevliga och engagerade kollegor. Här får du också chansen att vara med och utforma lösningar för den framtida hälso- och sjukvården.
Du kommer ha möjlighet att vara med och påverka dina arbetsuppgifter och planeringen av ditt arbete tillsammans med kollegor. Hos oss får du ett stort ansvar i att bidra till att ständigt utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med enhetschef, rehab - och omvårdnadspersonal på boendet. Välkommen att söka som sjuksköterska till Vård o Omsorg Köpings kommun.
Vi arbetar alltid med patienten i fokus.
Du kommer ha möjlighet att vara med och påverka dina arbetsuppgifter och planeringen av ditt arbete tillsammans med kollegor. I att arbetsuppgifterna som sjuksköterska betonar vi vikten av att arbeta förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Arbetet sker i nära dialog med patient och anhöriga där ni formar en god och säker vård tillsammans. Ett särskilt ansvar ligger på att planera, följa upp, bedöma och åtgärda hälso- och sjukvårdsinsatser.
Du kommer ansvara för bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetsregister. Vi dokumenterar i journalsystemet Cosmic. I tjänsten ingår även handledning av studenter och omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss är du en viktig ambassadör för inspiration, motovation och engagemang för omvårdspersonal i det komplexa omvårdnadsarbetet med tillhörande delegerade arbetsuppgifter som följs upp. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med andra aktörer och du kommer att ha ett nära samarbete med bl.a. vårdcentral, anhöriga och personal i patientens omgivning.
I tjänsten ingår helgtjänstgöring som i nuläget är 2 helgpass/ 6 veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har några års erfarenhet i yrket. Vidareutbildning/specialisering inom äldrevård är meriterande men inget krav. För uppdraget är det viktigt att du har goda datakunskaper samt kunskap och erfarenhet av att dokumentera i datajournal.
Då bilkörning ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha B-körkort (manuell växel). För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarsfull, lyhörd och strukturerad samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt i ditt arbete. Du ser möjligheter med förändringar och är lösningsfokuserad. Du behöver ha god kommunikationsförmåga och vara engagerad i dina möten med människor. Då det är mycket patient- och närståendekontakt behöver du kunna skapa goda relationer. I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Sjuksköterskeenheten Kontakt
T.f Enhetschef
Cicilia Rosendahl cicilia.rosendahl@koping.se 022125167 Jobbnummer
9453489