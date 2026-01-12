Sjuksköterskor till kommunal primärvård
2026-01-12
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!
Vår gemensamma värdegrund
Gott bemötande, delaktighet, respekt, glädje, professionalism.
Det här är vi
Vi är den kommunala primärvården - ett engagerat och tvärprofessionellt team som ger trygg och nära vård till patienter som har svårt att ta sig till vårdcentralen. Hos oss arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden tillsammans för att ge kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet eller på ett särskilt boende, dygnet runt.
Vårt arbete omfattar allt från läkemedelshantering, såromläggning och provtagning till avancerade vårdinsatser, rehabilitering och vård i livets slutskede. Vi samarbetar tätt med primärvården och arbetar samordnat för att erbjuda en trygg och säker vård med hög kvalitet.
Hos oss får du som sjuksköterska en viktig och självständig roll, där din kompetens gör verklig skillnad i människors vardag.
Det här är ditt jobb
• Utföra medicinska bedömningar och upprätta individuella vårdplaner
• Ge rådgivning och stöd till patienter gällande deras hälsa
• Samarbeta tätt med övrig vårdpersonal och andra aktörer inom vården
• Delta i hälsofrämjande och preventiva insatser i närsamhället
• Samverkande sjukvård i form av uppdrag från IVPA, Ambulans mm.
• Legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av kommunal primärvård
• Du ska ha god kunskap i svenska språket, tal och skrift
• Du ska ha god datorvana
• B-körkort
Det här söker vi i dig
• God samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att arbeta med patienter i olika åldrar och bakgrunder
Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande och varierad arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i din profession. Du får stöd av erfarna kollegor och blir en del av ett team som värdesätter gemenskap, samarbete och en trygg introduktion. Hos oss finns goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling som stärker din karriär, och du får dessutom ta del av ett förmånligt friskvårdsbidrag och attraktiva personalförmåner.
Villkor för tjänsten
• Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helger
• Heltid
• Tillsvidaretjänst
• B-körkort
• Tillträde enligt överenskommelse
Vår rekryteringsprocess
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med ditt CV samt ett personligt brev där du berättar om din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss. I Bengtsfors kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Vi strävar efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Vi läser ansökningarna löpande så tveka inte att skicka in din ansökan till oss! Vi kontaktar dig om din ansökan är aktuell för nästa steg i rekryteringsprocessen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Kontakt
Enhetschef
Sandra Krokström sandra.krokstrom@bengtsfors.se 0531 526580 Jobbnummer
9679353