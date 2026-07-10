Sjuksköterskor till kirurgimottagningen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-10
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eller i hela Sverige
Då några av våra sjuksköterskor går på föräldraledighet, tjänstledighet alternativt vidare till nya uppdrag inom Region Östergötland (RÖ) söker vi nu några dedikerade sjuksköterskor till vårt team på kirurgiska mottagningen.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset är en klinik där vi arbetar aktivt och framgångsrikt i exempelvis öppnandet av vårdplatser på våra två avdelningar, vi har framgång i rekrytering av sjuksköterskor och vi har stor verksamhet inom forskning och har framtidstro. Kliniken är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) och har utöver vårdavdelningarna även en kirurgmottagning och en bröstsektion.
På kirurgiska mottagningen ingår följande sektioner: kolorektal, övre abdominell, endokrin och akutsektionen. Vanligt förekommande diagnoser och tillstånd är exempelvis cancer i tarmar, lever, matstrupe, bukspottskörtel, endokrina organ. Hos oss finns också en stomimottagning med stomiterapeuter och vi utför också IBD-kirurgi.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete har du kontakt med patienter i behov av kirurgisk vård. Mottagningen/verksamheten på kliniken är indelad i olika sektioner och det sker ett tätt samarbete mellan mottagningens personal och kirurgerna på respektive sektion. De här tjänsterna är riktade mot kolorektal-sektionen och i uppdraget ingår omhändertagande av patienter med kolorektala besvär och kolorektal cancer. Huvuddelen av arbetet utgörs av funktionen som kontaktssjuksköterska för cancerpatienter där samordning, patientstöd och kontinuitet genom hela processen är centrala delar. Om önskemål finns erbjuder vi rotationstjänstgöring mot klinikens slutenvårdsavdelningar.
Vi ser oss som en helhet med olika specialistområden och arbetar tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Arbetsgrupp
På kirurgiska mottagningen är vi en arbetsgrupp som bemannar flera sektioner och läkarmottagningen. Vi har gemensamma lokaler, lunchrum, APT och samma vårdenhetschef.
Vi är cirka 25 medarbetare, sjuksköterskor, undersköterskor, stomiterapeuter och vårdadministratörer i gruppen. Mottagningen bemannas också av klinikens kirurger.
Du har en klinisk coach/mentor med hög kompetens under ditt första år hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/specialistsjuksköterska med ett genuint intresse för kirurgi och vård av patienter med cancer och andra kirurgiskt behandlade tillstånd. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet i yrket och att du arbetat inom slutenvården några år. Vi förutsätter att du går kontaktsjuksköterskeutbildningen inom de första åren om du inte redan har den. Vill du studera vidare till specialistsjuksköterska arbetar vi för att ge dig chansen utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenhet. Vi vill att du har minst några års erfarenhet från kirurgi i bagaget när du läser.
Om du inte har slutenvårdserfarenhet eller motsvarande ingår tjänstgöring/hospitering på någon av våra avdelningar i introduktionen.
Då vi står inför ett förändringsarbete av arbetsstrukturen på kolorektalsektionen behöver du vara beredd att ta dig an den utmaningen. Du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta strukturerat och systematiskt. Du är bra på att arbetsleda dig själv och andra och har mod att göra det. Du har god kommunikationsförmåga med övriga teammedlemmar. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Provanställning kan komma att tillämpas vid rekrytering av sjuksköterska utanför Region Östergötland. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Kirurgiska kliniken US Kontakt
vårdenhetschef
Ann-Sofie Urdal 010-1033572 Jobbnummer
9998817