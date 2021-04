Sjuksköterskor till Jourcentralen och Samaritens vårdcentral - Region Blekinge - Sjuksköterskejobb i Karlshamn

Prenumerera på nya jobb hos Region Blekinge

Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlshamn2021-04-09I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, rehabiliteringsverksamhet, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso-och sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patientens behov står i centrum.Jourcentralen i västra Blekinge är just nu under uppbyggnad och kommer utvecklas mot Nära vård i samverkan med Samaritens vårdcentral. Jourcentralen ligger som en enhet under Samaritens vårdcentral.2021-04-09På Jourcentralen kommer du få mycket varierande arbetsuppgifter inriktade på patienter som söker akut inom primärvården. Det kan till exempel handla om enklare sårskador, svag misstanke på frakturer, plötsliga buksmärtor och övre luftvägsinfektioner. Du kommer träffa patienter i alla åldersgrupper. En del i dina arbetsuppgifter är telefonrådgivning där du ger vägledning/råd med hjälp av egenvård, alternativt bokar till vårdcentral eller direkt till Jourcentralen. Dessutom kommer du att vara med och utveckla besök på online-mottagning.När du tjänstgör på vårdcentralen Samariten kommer du även där ha telefonrådgivning, viss mottagningsverksamhet och ta emot primärvårdspatienter som söker akut.Du kommer ges stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och även ges utbildningsmöjligheter inom primärvård. Viss helg- och kvällstjänstgöring ingår.Hos oss arbetar vi personcentrerat och utgår från varje patients egen förutsättning och behov.Du ska vara intresserad av utvecklingsarbete och föra verksamheten framåt. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, van att arbeta självständigt och ha en positiv inställning som bidrar till ett gott arbetsklimat. Vidare har du en god samarbetsförmåga, uppskattar varierande arbetsuppgifter och tempoväxling, gillar utmaningar och tycker om att ta egna initiativ. Du behöver vara flexibel både i arbetssätt och arbetstider.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet! Är du distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från mottagningsarbete på vårdcentral är det meriterande.Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .Vi tillämpar individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION BLEKINGE5683213