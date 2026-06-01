Sjuksköterskor till Hemsjukvården
2026-06-01
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
5 plats(er).
Vill du arbeta nära patienten, i en verksamhet där du får stort ansvar, utvecklas i din roll och bidra till trygg och personcentrerad vård i hemmet? Hos oss i hemsjukvården på Fyrislundsgatan får du både självständighet och ett starkt team i ryggen.
Hemsjukvården på Fyrislundsgatan 68 ger kommunal vård i hemmet till personer som är 65 år och äldre. Vi arbetar personcentrerat och ser till att varje patient får trygg och säker vård i sin hemmiljö.
Arbetsplatsen är basen för våra sjuksköterskor och annan legitimerad personal. Här planerar vi dagen, dokumenterar, har möten och samarbetar med andra professioner. Största delen av arbetet sker hemma hos patienterna, i nära samarbete med hemtjänst, biståndshandläggare, läkare och rehabpersonal.
Arbetet sker dagtid, både på plats och ute hos patienterna.
ett självständigt och varierat arbete med stort ansvar
en tvärprofessionell samverkan och ett nära kollegialt stöd
fokus på kvalitet, kontinuitet och patientsäkerhet
en arbetsplats som satsar på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
friskvårdsbidrag 3 000 kr/år
skobidrag
möjlighet till vidareutbildning med betald arbetstidPubliceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du självständigt, med stöd av kunniga kollegor och ett nära tvärprofessionellt samarbete. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser i patienternas hem.
Du kommer bland annat att arbeta med:
bedömning, planering, genomförande och uppföljning av omvårdnadsinsatser
medicinska insatser såsom läkemedelshantering, injektioner, infusioner, såromläggningar och provtagning
uppföljning av patienters hälsotillstånd och omvårdnadsbehov
samordning och samverkan med läkare, rehabpersonal, biståndshandläggare och hemtjänst
handledning och delegering till omvårdnadspersonal
dokumentation enligt gällande lagar och riktlinjer
deltagande i kvalitetsarbete och utvecklingsinsatserKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska enligt Socialstyrelsen
har kunskap om aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning
har kunskap om läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter
har erfarenhet av att arbeta enligt nationella och lokala riktlinjer samt rutiner
har grundläggande datorkunskaper och vana av dokumentation i digitala journalsystem
har giltigt B-körkort
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
vidareutbildning inom distriktssköterska, geriatrik eller palliativ vård
erfarenhet av hemsjukvård, primärvård eller äldreomsorg
erfarenhet av arbete med äldre med komplexa vårdbehov
erfarenhet av handledning, delegering och teamarbete
I rollen som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och fattar beslut även i föränderliga situationer. Du är flexibel och ser möjligheter när förutsättningar skiftar. Med god samarbetsförmåga skapar du trygghet i mötet med patienter, kollegor och samarbetspartners. Du har även pedagogisk förmåga och kan anpassa ditt sätt att vägleda och delegera. Med en tydlig helhetssyn fattar du beslut som gynnar både patienten och verksamheten.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fatemeh Zamani Rivash, verksamhetschef, 018-7261244.
Facklig företrädare: Kristian Hjertén, 018-67 70 47.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-7263957.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "ALN-2026-00394".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Uppsala Kommun
753 21 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN
Verksamhetschef
Fatemeh Zamani Rivash 018-7261244
