Sjuksköterskor till hemsjukvården
Norrköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-10-22
Vill du vara med och bygga framtidens hemsjukvård? Vårt uppdrag är att göra livet bättre för andra människor och det gör vi - varje dag! Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av vårt team!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg i huvudsak för äldre, och i dessa möten göra skillnad. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Tillsammans skapar vi en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas - både som medarbetare och som människa. Läs gärna mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: vård- och omsorgskontoret
Hemsjukvården är ett arbetslag bestående av distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans förbättrar vi livet för tusentals människor i Norrköpings kommun. Det är både imponerande, spännande och utmanande!
Tillsammans gör vi stor nytta - och vi gör det bra! Vi ger oss själva chansen att tänka, lära nytt och bli bättre, både som människor och som organisation. Hemsjukvården är en arbetsplats för kompetenta, nyfikna människor som vill ha mer än ett jobb.
Nu söker vi efter flera sjuksköterskor som vill bli en del av vårt engagerade team på hemsjukvården! Då avancerad sjukvård flyttar ut från slutenvården behöver hemsjukvården växa för att möta det behovet. Vi behöver bli fler i denna spännande utveckling.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Ditt arbete som sjuksköterska hos oss är viktigt och kommer att påverka hur andra människor upplever sin vardag. Grundprincipen är att den individ som behöver hälso- och sjukvård i hemmet ska få den av oss på hemsjukvården i Norrköping.
Som sjuksköterska arbetar du i ett team som utför medicinska insatser i patientens hem. Detta kan exempelvis vara såromläggning, läkemedelshantering, handhavande av nasogastriska sonder, centrala infarter samt provtagning med mera. Besöken är av både planerad och oplanerad karaktär.
Vi är stationerade i centrala Norrköping samt i fyra ytterområden: Skärblacka, Vikbolandet, Åby och Kolmården. Du tar dig till patienterna med bil, cykel eller till fots, beroende på var patienten bor.
Vi erbjuder dig som ny medarbetare i hemsjukvården ett omfattande introduktionsprogram för att ge dig de bästa förutsättningarna i ditt fortsatta arbete hos oss, och därigenom skapa en god trivsel för dig.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare erfarenhet av yrket.
Som person är du lyhörd, empatisk och mån om att sätta patienterna i fokus där du även jobbar motivationsskapande. Du trivs i samarbete med andra och bidrar med en positiv inställning till arbetsgruppen, men klarar även av att arbeta självständigt.
Du har förmågan att delegera arbete utifrån mottagarens kunskap, förmåga och erfarenhet.
Då vi arbetar med människor sker tempoväxlingar under arbetsdagen och ibland behöver man ställa om utifrån ändrade förutsättningar och akuta situationer. Vi ser därför att du har förmågan att bibehålla ett lugn även i stressiga situationer och att du har ett flexibelt förhållningssätt.
Vidare har du en god pedagogisk förmåga där du anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån den du möter. Du kommunicerar väl i svenska, både i tal och skrift.
För att kunna ta dig till patienterna, ser vi att du har B-körkort och kan cykla.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 november
Kontakt: Enhetschef Maria Forssén 011-156175 eller enhetschef Carina Olsson 011-156174
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt och intervjuer sker fortlöpande.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
