Sjuksköterskor till hemsjukvården

Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Vi vill välkomna dig som är sjuksköterska, med eller utan vidareutbildning, att söka en tjänst hos oss inom hälso- och sjukvården i Marks kommun.
Just nu har lediga placeringar både i LSS, ordinärt boende samt vård och omsorgsboende.
Sjuksköterskans arbete i kommunala primärvården innefattar patientansvar, handledning och teamarbete. Arbetet är självständigt och varierat, och du har stor möjlighet att påverka och utveckla vården tillsammans med ditt team. I den kommunal primärvården arbetar även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter och undersköterskor med inriktning HSL.
I det dagliga arbetet ska du tillsammans med teamet kring patienten besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder hos patienter med varierande vårdbehov.
Vi har fler grupper med sjuksköterskor i verksamheten, bland annat de som jobbar inom socialpsykiatri/funktionshinder, utbildningssköterskor, seniora sjuksköterskor, administrativa sjuksköterskor och ambulerande.
Vi utför vård alla dygnets timmar och årets alla dagar. Man arbetar två helger av tolv i dagsläget.
Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion. Vi har också en grupp med seniora sjuksköterskor som tillsammans med andra kollegor finns för dig under din introduktion.
Stor vikt ligger på gemenskap och trygghet.
Möjlighet för vidare kompetensutveckling på arbetstid finns inom studenthandledning, förskrivning eller annan verksamhetsgynnande kurs.
Vill du veta mer om hur vi jobbar och hur vår vardag ser ut? Följ oss på Instagram, se länk längst ned.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
