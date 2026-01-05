Sjuksköterskor till hemsjukvård - Sommarvikariat
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Sjuksköterskejobb / Östhammar Visa alla sjuksköterskejobb i Östhammar
2026-01-05
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Är du sjuksköterska och söker ett spännande sommaräventyr? Östhammars kommun erbjuder en unik möjlighet att arbeta i hjärtat av Roslagen, med storslagen natur och havet som närmaste granne. Vi söker nu engagerade och drivna sjuksköterskor som vill arbeta i sommar för att stärka upp vårt team!
Som sjuksköterska i Östhammars kommun kommer du att spela en viktig roll i att förbättra livet för våra invånare. Hemsjukvården erbjuder vård och omsorg i patienternas egna hem, särskilda boenden samt LSS-verksamhet, där vi strävar efter att ge en trygg och säker vård. Du kommer att arbeta nära både patienter och deras anhöriga och samarbeta i team för att ge bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har en nyckelroll i att erbjuda en högkvalitativ vård till våra invånare i Östhammars kommun, detta gör du i samarbete med kollegor, patienter och anhöriga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Planera, genomföra och utvärdera medicinska bedömningar och behandlingar.
* Ge högkvalitativ vård och samordna vårdinsatser med andra vårdgivare och anhöriga.
* Delta i vårdplanering och utvecklingsarbeten för att förbättra vårdkvalitén.
* Handleda, delegera och stödja omvårdnadspersonalen.
* Utföra medicinska åtgärder som såromläggningar, injektioner, provtagning, palliativ vård och läkemedelshantering.
Vi erbjuder ett självständigt arbete som är både varierande och utvecklande, detta i ett stöttande arbetslag med en god gemenskap. Det finns även möjlighet till förlängning av vikariat.Kvalifikationer
Vi söker sig som:
* Är legitimerad sjuksköterska.
* Har goda kunskaper för dokumentation.
* Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
* Du som har B-körkort.
Vi ser det även som meriterande om du besitter tidigare erfarenheter från liknande arbete. Detsamma kan även sägas om du erfarenhet av journalsystemen Viva.
Som person är du flexibel och anpassar dig lätt till nya omständigheter. För att säkerställa vård av högsta kvalitet ser vi gärna att du är ansvarstagande samt ser värdet av ett stödjande samarbete till dina kollegor, anhöriga och patienter. Avslutningsvis planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kommer att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att träffa dig!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
