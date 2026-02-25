Sjuksköterskor till Helsingborg stad Sommaruppdrag
2026-02-25
Plats: HelsingborgPeriod: Vecka 26-34Tjänstgöring: Dagtid
Vill du göra skillnad i människors vardag? Helsingborgs stad söker nu en engagerad och självgående sjuksköterska för sommaruppdrag. Här får du chansen att arbeta nära patienterna, skapa trygghet och bidra med din kompetens i kommunal hemsjukvård.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Ge högkvalitativ vård i patientens hem
Planera, följa upp och dokumentera vårdinsatser
Samverka med patient, närstående och andra vårdgivare
Säkerställa trygghet och kontinuitet för patienterna
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjukskötersk
Har erfarenhet av kommunal hemsjukvård
Har manuellt körkort
Kan cykla i stadsmiljö
Trivs med självständigt arbete och ansvar
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling
AnsökanLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-03-01. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876 linn.svensson@vardsupport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9763569