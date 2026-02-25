Sjuksköterskor till Helsingborg stad Sommaruppdrag

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2026-02-25


Plats: HelsingborgPeriod: Vecka 26-34Tjänstgöring: Dagtid

Vill du göra skillnad i människors vardag? Helsingborgs stad söker nu en engagerad och självgående sjuksköterska för sommaruppdrag. Här får du chansen att arbeta nära patienterna, skapa trygghet och bidra med din kompetens i kommunal hemsjukvård.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Arbetsuppgifter
Ge högkvalitativ vård i patientens hem

Planera, följa upp och dokumentera vårdinsatser

Samverka med patient, närstående och andra vårdgivare

Säkerställa trygghet och kontinuitet för patienterna

Vi söker dig som:

Är legitimerad sjukskötersk

Har erfarenhet av kommunal hemsjukvård

Har manuellt körkort

Kan cykla i stadsmiljö

Trivs med självständigt arbete och ansvar

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

AnsökanLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-03-01. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876 linn.svensson@vardsupport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9763569

