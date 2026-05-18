Sjuksköterskor till Hamrånge hemsjukvård och Solberga
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-05-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-18Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära människor och samtidigt ha naturen runt hörnet? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad varje dag. Vi söker nu två engagerade och trygga sjuksköterskor som vill bli en viktig del av vår verksamhet i glesbygd.
Den ena tjänsten är placerad i hemsjukvården i Hamrånge, där du arbetar nära patienterna i deras hemmiljö. Den andra tjänsten är en kombinerad roll där du arbetar både i hemsjukvården och på Solberga vård- och omsorgsboende, med möjlighet att variera ditt arbete mellan dessa verksamheter.
Inom hemsjukvården möter du patienterna där de känner sig som tryggast i sina egna hem. Din insats är viktig för deras hälsa, trygghet och livskvalitet.
Som sjuksköterska hos oss har du en självständig och central roll med stor variation i arbetsuppgifterna. Du ansvarar för både medicinska insatser och ett nära stöd till patienter och deras anhöriga. Arbetet sker i nära samarbete med läkare på patientens hälsocentral samt med hemtjänst, vilket skapar en trygg och sammanhållen vård för varje individ.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem och på boendet.
* Vara omvårdnadsansvarig och göra medicinska bedömningar.
* Arbeta i team med fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.
* Handleda och delegera till omvårdnadspersonal samt studenter.
* Dokumentera i Treserva och andra verksamhetssystem.
* Arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
* Vi ser fram emot att välkomna just dig till Hamrånge hemsjukvård och vårt team!
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Du är en trygg och strukturerad sjuksköterska med ett genuint engagemang för patientnära arbete. I rollen har du en central och betydelsefull funktion för våra inskrivna patienter inom hemsjukvården. Du arbetar självständigt med stort ansvar och samtidigt i nära samarbete med andra professioner i team för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
Krav för tjänsten:
* Legitimerad sjuksköterska gärna med flerårig erfarenhet.
* Körkort och körvana av bil.
Det är önskvärt om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och har kunskap om följande system: Treserva, TES, Lifecare, NPÖ, Pascal.
Du har god samarbetsförmåga och bemöter patienter och kollegor med empati och respekt. Du är prestigelös och bidrar till ett positivt teamklimat. Du arbetar strukturerat, prioriterar effektivt och använder resurser på bästa sätt.
Du tar initiativ, är trygg i ditt agerande och skiljer på sak och person. Du är lösningsorienterad, flexibel och ser möjligheter i förändring.
Vi ser fram emot att välkomna just dig till vårt team!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912508