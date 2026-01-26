Sjuksköterskor till hälso- och sjukvård
2026-01-26
Är du en legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på särskilt boende för äldre? Då kanske du är vår nya medarbetare!
Vilka är vi?
Hälso- och sjukvårdsorganisation 1 och 2 är områdesbaserade team bestående av sjuksköterskor, HS-undersköterskor samt fysio- och arbetsterapeuter. Ansvarsområde 1 omfattar särskilt boende på Kolonigatan, Sågvägen och Ribbingholmsvägen i Skärblacka, Nils Åbergsgata och Bryggaregatan. Ansvarsområde 2 omfattar särskilt boende på Bygdevägen i Östra Husby, Silverringen, Trumpetaregatan, Plåtslagaregatan och Lindövägen.
Sjuksköterskorna vi söker blir anställda på en enhet i område 1 eller område 2. Vid behov hjälper du även till på de andra boendena i området.
Vi är en kompetent och stöttande arbetsgrupp med bred erfarenhet som vi gärna delar med oss av och utvecklar varandra. Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ett hälso- och sjukvårdsuppdrag, med primär- och sekundäransvar för brukarna som bor på boendet. Rollen som primärsjuksköterska innebär att du har huvudansvar för ett antal brukare och som sekundärsjuksköterska har du ett konsultansvar för ett större antal brukare, till exempel när dina kollegor är lediga eller under helger.
I arbetsuppgifterna ingår förebyggande insatser, göra medicinska bedömningar och sjukvårdande samt omvårdande insatser. Vanliga arbetsuppgifter är läkemedelshantering, sårvård, provtagning, utfärdande av delegering, palliativ vård med mera. Du deltar i enhetens arbete med utveckling av kvalitet och patientsäkerhet.
Vidare följer du upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning samt enligt våra kvalitetsregister. Du kommer att vara en viktig del i samarbetet med dina kollegor, anhöriga och närstående, biståndshandläggare, enhetschefer och externa kontakter.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av äldrevård.
Som person är du flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en personlig mognad och en positiv inställning.
Du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation, då arbetet till stor del är konsultativt. Du har god samarbetsförmåga men trivs också med att arbeta enskilt. Vidare söker vi dig som kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift och har B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 februari
Kontakt: Hälso- och sjukvårdschef område 1; Malin Lövbom 011-152120, Hälso- och sjukvårdschef område 2; Alice Reuter 011-153079
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
