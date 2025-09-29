Sjuksköterskor till Gryta Demenscentrum
2025-09-29
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du använda hela din sjuksköterskekompetens i en miljö där patientflödet ständigt förändras. Som sjuksköterska på Gryta Demenscentrum blir du navet i vården för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor arbetar du med patienten i fokus. Med trygg hand arbetsleder och samarbetar du med engagerade undersköterskor som står för huvuddelen av den grundläggande omvårdnaden. Du gör medicinska bedömningar, hanterar akuta insatser, har kontakt med läkare, anhöriga och handläggare, och sköter in- och utskrivningar från sjukhuset. Du ansvarar också för vårdplanering, läkemedelshantering och att vara ett stöd för omvårdnadspersonalen.Hos oss möter du patienter i ständig rörelse - många kommer direkt från sjukhuset och vårdtiden varierar från några dagar till några månader. Patienter kan också komma akut, vilket gör arbetet omväxlande och utvecklande.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid och var tredje helg.
Din kompetens
Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta självständiga beslut. Genom ditt lugna och lyhörda sätt bemöter du varje individ utifrån vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte, och ger både kunder och anhöriga trygghet i deras situation. Du ser ledarskapet som en naturlig del av arbetet och trivs med att arbeta i team.Du har sjuksköterskelegitimation och goda medicinska kunskaper, och gärna erfarenhet av att arbeta med äldre eller personer med demenssjukdom. Det är ett plus om du har erfarenhet av dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Vi erbjuder
Hos oss ingår du i ett kompetent team där vi värdesätter samarbete, kvalitet och omtanke. Du får arbeta i en verksamhet med ständigt nya utmaningar och möjlighet att utvecklas i din roll. Här får du vara med och göra skillnad varje dag.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi går igenom ansökningar och kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Gryta Demenscentrum
Harlinda Dijkhuizen harma.alinda.dijkhuizen@vasteras.se 021-39 36 75 Jobbnummer
9529969