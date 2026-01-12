Sjuksköterskor till geriatriska akutvårdsavdelningen
2026-01-12
Välkommen till teamet på fantastiska geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA)!
På geriatriska akutvårdsavdelningen GAVA får du som sjuksköterska arbeta med hela ditt kompetensområde med äldre sköra patienter med komplexa behov.
Vi arbetar utifrån den geriatriska arbetsmodellen Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) som innebär en tydlig strukturerad bedömning som ökar patientens säkerhet och leder till ett personcentrerat arbetssätt. På GAVA finns tydliga rutiner som ger en meningsfull, trygg och säker arbetsplats där alla professioner värderas, respekteras och ges möjlighet att ta ansvar och växa i sin profession. På GAVA arbetar vi med tydliga rutiner nära till duktiga kollegor inom alla professioner med en stabil läkarkontinuitet.
Så här beskriver en av dina framtida kollegor hur det är att arbeta på GAVA på medicinska specialistkliniken vid Lasarettet i Motala:
"Det bästa med att arbeta på GAVA är att jag hela tiden utvecklas i rollen som sjuksköterska, eftersom jag möter patienter med många och ofta komplexa diagnoser. Geriatrik är en spännande utmaning rent medicinskt. Att få vara med och arbeta med helheten runt patienten är väldigt givande, inte minst eftersom små förändringar kan göra så stor skillnad. Det är tillsammans med engagerade kollegor, stark laganda och ett utpräglat utvecklingsfokus gör att jag stortrivs här på GAVA".
Vårt erbjudande
Vi är en avdelning där vardagen är fylld av både glädje och allvar. Här möter du patienter som behöver din kunskap, värme och professionalism - och du möter kollegor som backar upp, skrattar tillsammans och stöttar när det är tufft.
Hos oss får du:
Du får en trygg introduktion med en egen handledare som är van sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Efter introduktionen får du en mentor som ger det stöd du behöver samt regelbundna uppföljningssamtal med närmsta chef.
Du får möjlighet att vara i ett team som samarbetar väl, som tar tillvara varandras styrkor, som stöttar varandra och som arbetar mot gemensamma mål.
Genom att du vårdar patienter med komplexa behov så ges du möjlighet att utveckla din kompetens och växa i din roll som sjuksköterska.
Som ny i din profession får du en mentor och en introduktion som gör att du känner dig trygg från dag ett.
Du får möjlighet att arbeta i förbättrings- och utvecklingsprojekt som gagnar vården för den äldre patienten.
Vi är måna om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv. Därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema. Vi erbjuder arbetstidsmodellen 90/10 vilket innebär att du jobbar 90 procent, men har 100 procents lön. Största delen av de 90 procenten schemaläggs, medan en mindre del är flexibel och används för att täcka upp vid sjukdom och ledighet.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
På GAVA arbetar vi i interprofessionella team och som sjuksköterska är du navet i den äldres patientens vård. Du har en betydande roll då du arbetar med en helhetssyn kring patientens behov, från det medicinska till det sociala och existentiella. Som sjuksköterska på GAVA ansvarar du för omvårdnad, läkemedelsadministrering och medicinskteknisk utrustning. Arbetet innebär även kontakt med anhöriga, hemsjukvård och andra yrkesgrupper som behövs för att kunna ge en säker vård och trygg hemgång.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska och vill utvecklas i vården av äldre.
Gillar teamarbete, är flexibel och ser möjligheter.
Är empatisk, nyfiken och vill bidra både till patienternas bästa och till vår gemensamma arbetsmiljö.
Personlig lämplighet värderas högt.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Medicinska specialistkliniken
Vårdenhetschef Malin Liew malin.liew@regionostergotland.se 010-1047889
