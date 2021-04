Sjuksköterskor till Gävle sökes - Dedicare AB (publ) - Sjuksköterskejobb i Gävle

Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Gävle2021-04-07Om uppdragetDedicare söker legitimerade sjuksköterskor med arbetserfarenhet inom medicinavdelning. Uppdraget är med start 1/6 och pågår minst under 3 månader. Sommarlön erhålls för detta uppdrag om du minst jobbar 4 veckor.Vi erbjuder dig en förmånlig ersättning, rekryteringsbonus, reseersättning, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt och nära samarbete före, under och efter uppdraget. Du kan själv välja om du vill vara anställd eller arbeta som underkonsult.Låter det intressant? Kontakta mig!2021-04-07Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för denna annons. På vår hemsida presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Dedicare AB (publ)5674876