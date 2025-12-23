Sjuksköterskor till framtidens beroendevård psykiatri
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-12-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens beroendevård?
Region Örebro län utvecklar vården i enlighet med den nationella samsjuklighetsreformen och med målet att erbjuda en jämlik, samordnad och personcentrerad beroendevård. Beroendevården och specialistpsykiatrisk avdelning 4 är en del av detta strategiska arbete och befinner sig i en utvecklingsfas där nya arbetssätt formas för att möta patienter med psykisk sjukdom och beroendeproblematik. Den reform som föreslås i samsjuklighetsutredningen är en stor omställning i Sverige och kommer innebära en spännande resa där vi inte vet exakt hur målet ser ut. Vi vet att vården för personer med beroendesjukdom ska bli bättre och mer sammanhållen, i synnerhet för de mest utsatta. Det innebär att vi som är med på resan kommer att ha möjlighet att vara med och utforma den framtida beroendevården i vår region.
Nu söker vi sjuksköterskor som vill bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete där helhetssyn, samverkan och kvalitet står i centrum. Vi kommer inom kort att bjuda in till en lunchträff för dig som är nyfiken på oss och vill höra mer om framtiden inom beroendevården. Du får möta chefer och HR som berättar om beroendevårdens framtid, verksamheten och vi svarar på dina frågor. Låter det intressant? När du skickat in din ansökan kontaktar vi dig med information om tid och plats. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas du vill vara med på denna resa med oss! Vi erbjuder en strukturerad och individuellt anpassad introduktion, utifrån din erfarenhet och roll. Det ingår planerad auskultation på andra psykiatriska slutenvårdsavdelningar och i beroendeöppenvården, vilket ger en bredare förståelse för vårdkedjan, stärker samverkan mellan verksamheter och bidrar till ökad helhetssyn i omhändertagandet av patienten. Hos oss finns goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.
Specialistpsykiatrisk avdelning 4 har ett länsuppdrag att möta invånarnas behov heldygnsvård vid beroendesjukdom och samsjuklighet samt tillsammans med specialistpsykiatrisk avdelning 1 erbjuda vård också för patienter med psykossjukdom. Avdelning 4 erbjuder utredning, behandling och rehabilitering för patienter med beroendeproblematik och/eller psykossjukdom. Våra patienter har ofta såväl en psykiatrisk som somatisk samsjuklighet. Vården bedrivs enligt HSL samt tvångsvårdslagstiftningarna LPT, LRV, LVU och LVM.
Sjuksköterskor till framtidens beroendevård psykiatriPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på avdelning 4 har du en central roll i den psykiatriska och somatiska omvårdnaden av inneliggande patienter och i genomförandet av regionens strategiska inriktning. Det är stor variation i patienternas omvårdnadsbehov, planering och vårdtider vilket innebär att också arbetsuppgifterna för dig som sjuksköterska är omväxlande.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Bedömning, planering, genomförande och uppföljning av psykiatrisk och somatisk omvårdnad
• Läkemedelshantering och provtagning
• Rondarbete i nära samarbete med läkare
• Stödjande och motiverande samtal
• Samverkan med andra vårdgivare, socialtjänst, polis och närstående
• Aktiv medverkan i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till nya arbetssätt inom samsjuklighet
För specialistsjuksköterskor finns möjlighet till fördjupat ansvar, handledande funktion och aktiv delaktighet i verksamhets- och kompetensutveckling.
Arbetet bedrivs i multiprofessionella team och att samverka med vår egen öppenvård och t ex socialtjänsten är grundläggande för verksamheten och en viktig del i regionens utveckling av vården för personer med samsjuklighet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134. Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med specialistsjuksköterskeutbildning samt erfarenhet av arbete inom psykiatri, beroendevård, psykosvård eller neuropsykiatrisk vård. Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt och respektfullt bemötande samt delar Region Örebro läns värdegrund om samarbete, professionalism och utveckling. Du ser förändringsarbete som en naturlig del av professionen och vill bidra till en hållbar, personcentrerad och sammanhållen vård för patienter med samsjuklighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning. Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Nalin Salamis 019-6021696 Jobbnummer
9663459