Sjuksköterskor till Dialysmottagning Karlstad
2025-11-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du arbeta med njurmedicin i en trygg och utvecklande miljö? På vår dialysmottagning i Karlstad får du arbeta i ett engagerat team där patientfokus, teknik och teamkänsla står i centrum.
Din arbetsplats
Välkommen till Njurmedicinkliniken och vår fina dialysmottagning på Centralsjukhuset Karlstad! Verksamheten ingår i område medicinska specialiteter. Vi är ett härligt arbetsgäng som är i behov av ytterligare några medarbetare. Hos oss arbetar du i en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter och har möjlighet till kompetensutveckling. Just nu söker vi en sjuksköterska för en tillsvidaretjänst samt fyra sjuksköterskor för vikariat.
På dialysmottagningen finns totalt 22 patientplatser dit patienter kommer för att få sin njurersättande behandling (hemodialys) samt 6 patientplatser på självdialysmottagningen där patienter utför delar av eller hela sin dialysbehandling själv (egenvård). Några patienter utför, efter upplärning på självdialysmottagningen, sin hemodialysbehandling i hemmet.
Våra arbetstider är måndag-fredag, dag (07.00-15.30) och kväll (11.30-20.00) samt lördag-söndag dag (07.30-15.30).Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att leda och ansvara för hemodialysbehandlingar, planera och organisera den dagliga driften samt vara huvudansvarig för patienter gällande bland annat ronder och provtagning. Sjuksköterskor och undersköterskor jobbar i team kring patienterna där man har ett bra stöd av varandra. Dialysmottagningen har både planerad och akut verksamhet. Majoriteten av patienterna har kronisk njursvikt och behöver hemodialysbehandling flera gånger i veckan. Som personal får man därför en nära kontakt med patienterna. Eftersom arbetet även innebär handhavande av teknisk apparatur så är det bra om man har ett visst tekniskt intresse.
Inskolningen är individuellt anpassad under 10-12 veckor och du får två huvudhandledare.
Kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Om du har tidigare erfarenhet av sjuksköterskeyrket eller har tidigare erfarenhet av dialysverksamhet ser vi det som meriterande. Vi ser också att man gärna har ett tekniskt intresse.
Som person ser vi att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är en person som tycker om att arbeta i team då samarbete är en stor del av arbetet. Vi ser också att du har en positiv syn till ditt arbete och verksamheten i sin helhet där du även kan se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Dialysmottagning Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
