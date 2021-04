Sjuksköterskor till Blod, Mage, Njure - Palmelind Konsult AB - Sjuksköterskejobb i Östersund

Palmelind Konsult AB / Sjuksköterskejobb / Östersund2021-04-14Är du en legitimerad sjuksköterska som vill ha en trygg anställning med bra villkor? Perfekt! Då har du kommit helt rätt. Just nu söker vi Magnifiqa sjuksköterskor till ett spännande uppdrag på Blod, Mage, Njure i Östersund under perioden v.16-39 med goda möjligheter till förlängning.Information om uppdraget:Du kommer arbeta med sedvanligt basarbete för legitimerad sjuksköterska på vårdavdelning för medicinska specialiteterna blod, mage & njure. Avdelningen består av 21 vårdplatser och bemannas utav 3 vårdlag. Placering sker utifrån avdelningens behov och kommer variera under uppdraget. Vi ser gärna en tidigare erfarenhet inom medicinska akutvårdsavdelningar och vana av att hantera invärtes-medicinska patienter. Avdelningen bedriver undervisning av sjuksköterskestudenter och undersköterskor, samtlig personal kan därför komma att ha elever eller studenter i auskultation och handledning.Arbetstid: RotationJournalsystem: CosmicLegitimerad sjuksköterska som vill bli en del av en växande verksamhet - den vi söker!Du som läser detta hoppas vi är legitimerad sjuksköterska och har några års erfarenhet från yrket. Var du har jobbat innan, var du bor, eller vilken (om någon) specialitet du har är inte det viktigaste! Vi har garanterat uppdrag som passar alla.Som person tror vi att du är glad, trivs med att träffa nya människor och vill axla rollen som ambassadör ute på uppdrag hos våra kunder. Vidare är vi övertygade om att våra medarbetare är de som bäst vet hur vår verksamhet borde utvecklas, så om du har smarta idéer, tankar eller förslag på vad vi bör göra härnäst välkomnar vi det!Magnifiq - det familjära vårdbemanningsbolaget men den starka lokala kopplingenMagnifiq är ingen vårdjätte. Istället bygger vår framgång på nöjda medarbetare med trygga anställningar och tjänster av högsta kvalitet. Vi förmedlar bemanningsuppdrag över hela Sverige, men har vårt huvudkontor i Umeå och känner stolthet över att vara norrlandsexperter när det kommer till vårdbemanning och uppdrag för sjuksköterskor. Som medarbetare hos Magnifiq blir du en del av en familj där ideal som långsiktighet, transparens och omtanke styr.Låter detta som något för dig? Det både tror och hoppas vi.Vänta i så fall inte - sök redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-28Palmelind Konsult AB5692543