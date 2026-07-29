Sjuksköterskor till Beroendecentrum avd. 52
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2026-07-29
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Arbetsplatsen
Avdelning 52 är en del av Beroendecentrum Stockholms Akut- och heldygnsvård och är belägen på S:t Görans sjukhus. Det är en låst, specialiserad slutenvårdsavdelning med 20 vårdplatser. Hit kommer patienter, över 18 år (i huvudsak män) akut, men även på remiss, för att erhålla abstinensbehandling, behandling/stabilisering av psykiatriska och somatiska tillstånd relaterat till narkotika och läkemedel. Här vårdas patienter med olika vårdformer, så som HSL, LPT eller LVM.
Arbetet
Som sjuksköterska hos oss får du ett mycket varierat och stimulerande arbete där eget ansvar varvas med kollegialt samarbete. Du ansvarar för att planera, genomföra, leda och dokumentera omvårdnaden. När du blivit mer erfaren och trygg i din kliniska tjänstgöring kommer du att bidra till klinikens lärandeuppdrag genom att handleda blivande sjuksköterskor som gör sin VFU hos oss. Läkemedelsadministration, samtal, venös provtagning, sårvård och intramuskulära injektioner är andra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi arbetar med överdosprevention, utdelning av naloxon.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Du är:
Legitimerad sjuksköterska
Personliga egenskaper
Vi söker engagerade sjuksköterskor som vill arbeta med att erbjuda högkvalitativ vård och stöd till personer med ett beroende. Vi söker dig som:
Uppskattar ett högt tempo. Vår målgrupp befinner sig i svåra, utsatta situationer och du bör kunna se människan bakom beroendet och ge varje patient ett gott bemötande på ett professionellt sätt.
Snabbt kan ställa om/prioritera om och handskas med akuta situationer och då bör du kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt.
Är lösningsfokuserad med ett pragmatiskt förhållningssätt.
Trygg och arbetar naturligt med patienten i fokus och alltid patientsäkert. Du är kommunikativ och tar dig an den arbetsledande rollen på ett tydligt sätt.
Är noggrann, ansvarsfull och prestigelös samt trivs med att arbeta tillsammans i ett team.
Är nyfiken och bidrar till gott arbetsklimat och anser att arbetsglädje är en viktig del av arbetsvardagen.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid alt. deltid, tvåskift (dag/kväll). Vi arbetar två helger av fem. Introduktion anpassad just för dig utifrån dina tidigare erfarenheter och individuella behov. Urval och intervjuer genomförs löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder dig
Vår organisationskultur bottnar i att vi ser hela människan, det gäller såväl patienter som medarbetare. Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utveckla dina egna intresseområden i ditt jobb inom ramen för verksamheten. Vi är måna om att alla våra medarbetare ska trivas, prestera väl i riktning mot satta mål och må bra på jobbet. Därför jobbar vi aktivt för att upprätthålla stimulerande miljöer där både utveckling och trygghet får ta plats. Vi jobbar utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor och säkerställer att du får de utbildningar som du behöver för att utvecklas i din roll. Vi erbjuder även många förmåner, du kan läsa mer om våra förmåner på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (beroendecentrum.se)
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Beroendecentrum Stockholm Kontakt
Enhetschef
Johanna Tauberman johanna.tauberman@regionstockholm.se 08-12347012 Jobbnummer
10015315