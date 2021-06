Sjuksköterskor till bemanningsuppdrag sommaren och hösten 2021 - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-06-30Nu finns det möjlighet att få arbeta på Capio Bemanning!Söker du som sjuksköterska en trygg och flexibel anställning? Eller vill du komplettera din redan nuvarande anställning med ett uppdrag? Då kan Capio Bemanning vara något för dig!UppdragVi söker sjuksköterskor till sommaren och hösten för bemanningsuppdrag i Stockholmsområdet inom områdena; Geriatrik och REHAB.2021-06-30- Sjuksköterska- Engagerad och nyfiken- Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift- Du kan arbeta dag/kväll/nattVarför arbeta för Capio Bemanning?Tryggt; marknadsmässig ersättning och kollektivavtalFlexibelt; arbeta enstaka pass, deltid eller heltid, med uppdrag som speglar din kompetensPersonligt; vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teametCapio Bemanning skapar mervärden för våra konsulter och uppdragsgivare genom att arbeta långsiktigt med fokus på kvalitet i alla led och finna rätt kompetens på rätt plats i rätt tid utan några mellanhänder.Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Om du har några frågor så tveka inte att ta kontakt.Vid frågor går det bra att kontakta Helena Funseth och David Stafberger på telefonnummer 08-52799120 eller på mailadress: amv.bemanning@capio.se Capio Äldre och mobil vård omsätter en miljard kronor och har drygt 1000 medarbetare. Äldre och mobil vård erbjuder ett brett utbud av specialiserad sjukvård och består av: avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), geriatrik, läkarbilar, läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO) primärvårdsrehabilitering, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), specialiserad slutenvårdsrehabilitering. Vi har specialistkunskap inom ett flertal områden och personal med hög kompetens och lång erfarenhet vilket ger de rätta förutsättningarna för att kunna erbjuda sjukvård med fokus på trygghet och livskvalitet.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelse. Tillträde: 2021-08-01 Visstidsanställning till 2021-12-31timlön / timarvodeSista dag att ansöka är 2021-08-31Capio Sverige AB5839032