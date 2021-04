Sjuksköterskor till Bemanningsenheten - Region Jönköpings län - Sjuksköterskejobb i Gislaved

Prenumerera på nya jobb hos Region Jönköpings län

Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Gislaved2021-04-11Bemanningsenheten Region Jönköpings länVärdesätter du som sjuksköterska flexibilitet, variation och att vara med på en nystart? Då passar den här möjligheten dig perfekt!För att det ska vara enkelt för dig att skicka in din ansökan har vi förenklat ansökningsprocessen.Med bara några få klick har du skickat in din ansökan !Vi sökerTill dessa tjänster söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård, helst med någon form av vidareutbildning som t.ex. specialistutbildning inom intensivvård, operation eller barnmorska. Vi vill att du innehar både lång och bred erfarenhet inom din profession. Har du erfarenhet av jobb inom bemanningsföretag är detta en stor fördel.B-körkort är ett krav då det kan vara aktuellt att förflytta sig mellan våra verksamheter inom länet.Vi erbjuder tillsvidare tjänst med start efter överenskommelse.Vi erbjuder digSom sjuksköterska i Bemanningsenheten erbjuds du ett varierande uppdrag där du ges möjlighet att utvecklas vidare inom din profession då du kommer att arbeta på flera olika kliniker och verksamheter inom Region Jönköpings län.I vårt gäng ingår både undersköterskor och vårdadministratörer. Om du är intresserad av ett flexibelt jobb där du får chans att lära dig många olika avdelningar och får en bred grund att stå på kan vi vara platsen för dig.Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/ Det här får du arbeta medDu får en unik möjlighet att vara med från start och bygga upp Bemanningsenheten och ett team med specialistsjuksköterskor inom Region Jönköpings län .Tjänsten består av olika konsultuppdrag inom varierande verksamhetsområden. Konsultuppdragens längd kommer variera mellan ca 1-6 mån.I dina arbetsuppgifter ingår varierande sjuksköterskeuppgifter och att ge personlig omvårdnad till patienter samt att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Du samarbetar kring patienten i team tillsammans med medarbetare inom olika professioner, med målsättning att ge en god och säker vård. Förutom dina arbetsuppgifter som sjuksköterska så förväntar vi oss att du ska göra ett utmärkt sjuksköterskearbete som gör aktuell verksamheter nöjda med uppdraget och även ha ett stort engagemang i Bemanningsenhetens arbete.För att du ska trivas hos ossSom sjuksköterska i Bemanningsenheten behöver du vara flexibel samt ha en god förmåga att kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du har inga problem att arbeta självständigt men har även ha en stark förmåga att arbeta i team.För att arbeta hos oss behöver du vara självgående och ha lätt för att anpassa dig till nya rutiner, arbetsgrupper och förändringar.Så här gör du om du är intresseradVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Anders Roos 010-242 11 33Sista ansökningsdag är den 2021-04-30 ,urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Välkommen med din ansökan!Kraven på regionens verksamheter kommer i framtiden att vara fortsatt höga och det är en utmaning att kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar.Kompetensförsörjning är av stor vikt för regionens alla verksamheter, både på kort och på lång sikt. Förutsättningarna varierar inom länet och det kan ibland vara svårt att rekrytera inom vissa geografiska områden och till vissa verksamheter. Bemanningsenheten mål är att:Förbättra resursfördelningen inom hela regionen vid vakanser.Minska de externa hyrkostnaderna.Behålla patientsäkerheten vid vakanser, med personal som både är anställda och arbetar inom RJL.Ge nyanställda inom regionen en möjlighet att prova olika verksamheter inom regionen innan man bestämmer sig var man vill söka tjänst. RJL erbjudande blir då bredare och detta kan förbättra möjligheterna att rekrytera svårrekryterad personal till RJL.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100, Tillträde Enligt överenskommelse -2021-04-11Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION JÖNKÖPINGS LÄN5683715