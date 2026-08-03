Sjuksköterskor till äldreomsorgen
Västerås kommun / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-08-03
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Här får du ett självständigt och varierande arbete där vi satsar på dig som sjuksköterska i din professionella utveckling. Vi har ett tydligt fokus på det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget och arbetar långsiktigt för att stärka kvalitet och patientsäkerhet för dem vi är till för.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av patienternas vård och arbetar nära andra vårdaktörer för att skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja.
Arbetet är varierande med både planerade och akuta insatser. Du gör medicinska bedömningar, prioriterar insatser och handleder omvårdnadspersonal. Hos oss får du använda din breda kompetens och vara med och utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet i vården.
Vi söker sjuksköterskor till tre av våra enheter:
Gryta Demenscentrum
Här vårdar vi multisjuka patienter med demenssjukdom i en korttidsverksamhet. Du får ett helhetsansvar för den medicinska vården på din enhet och handleder personalen i teamet. Vårdtiden för våra patienter varierar från några dagar till några månader.
Hemsjukvården
Här vårdar vi patienter i deras hem och samverkar nära hemtjänst och primärvård. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar du för planering, samordning och uppföljning av vården. När du arbetar jourtid har du trygghet i hemsjukvårdens väl inarbetade samarbete med Mobil familjeläkarenhet.
Sjuksköterskeenheten VÅBO
Hos oss arbetar du med patienter på vård- och omsorgsboenden. Du får ett helhetsansvar för den medicinska vården på din enhet och handleder personalen i teamet. Här finns också en resursgrupp som stödjer flera enheter.
Din kompetens
Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta självständiga beslut. Genom ditt lugna och lyhörda sätt bemöter du varje individ utifrån vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte och ger både kunder och anhöriga trygghet i deras situation. Du ser ledarskapet som en naturlig del av arbetet och trivs med att arbeta i team.
Du har en svensk sjuksköterskelegitimation och gärna erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Har du erfarenhet av arbete med äldre människor eller med personer med demenssjukdom är det ett stort plus.
Inom Hemsjukvården och VÅBO kommer du att köra bil i tjänsten och därför behöver du ha B-körkort och körvana.
Vi erbjuder
För att du ska få en bra start på ditt nya jobb erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion och utvecklingsplan. Vi lägger stort fokus på att arbeta med just dina förutsättningar och din kompetens. Du får arbeta i en verksamhet med ständigt nya utmaningar och möjlighet att utvecklas i din roll. Hos oss får du vara med och göra skillnad varje dag.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
Vi går igenom ansökningar och kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
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721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Sjuksköterskeenheten VÅBO
Åsa Lundholm asa.lundholm@vasteras.se 021 - 39 69 71 Jobbnummer
10018443