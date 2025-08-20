Sjuksköterskor till äldreomsorgen
2025-08-20
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara med och göra skillnad inom äldreomsorgen? Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att göra Linné och Nora till ett ställe där äldre trivs allra bäst.
Vi söker nu tre trygga sjuksköterskor som kan kliva in med engagemang, ta ansvar och möta de utmaningar vi står inför. Hos oss får du ett varierat arbete där du möter olika vårdsituationer varje dag, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och har möjlighet att påverka framtidens vård. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad!Linnés vård- och omsorgsboende och Nora korttids- och växelvård ligger i Sävja i en lugn och vacker miljö, med skogen som nära granne, cirka 5 kilometer söder om Uppsala. Linné är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter fördelade på 2 plan. 20 platser är omvårdnadsplatser och 20 platser är för demensboende. På våningsplan 3 och 4 finns Nora med totalt 40 platser för växelvård och korttidsvård för patienter med demensdiagnos eller kognitiv svikt. Patienterna kommer antingen från sjukhuset eller hemmet. Hälso- och sjukvårdsbehovet varierar hos patienterna och det görs alltid en individuell bedömning.Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelning hälso- och sjukvårdsavdelningen inom vård och omsorgsförvaltningen, vilket innebär att du har nära till ett stort kollegium av legitimerade kollegor och din närmaste chef är legitimerad. Som sjuksköterska på Linné eller Nora jobbar du dagtid och ingår i ett stort team bestående av arbets- och fysioterapeuter, omvårdnadspersonal och chef för respektive boende.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med patienten i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter som består av:
• bedöma och planera behovet av HSL insatser samt utvärdera behandlingsresultat
• handleda omvårdnadspersonal
• delegera HSL- uppgifter till omvårdnadspersonal
• delta i teamsamverkan kring patienten till exempel beträffande fallriskbedömningar och Senior Alert
• samarbeta med biståndshandläggare kring den fortsatta omvårdnaden av patienterna
Vi söker dig som har svensk legitimation som sjuksköterska och har du byggt på med utbildning gällande diabetes, vård av äldre, psykiatri eller som distriktssjuksköterska är det en merit. Du måste ha minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska och det är meriterande om du har arbetat inom kommunal primärvård/ korttids/växelvård. Det är även meriterande om du har kunskaper i Lifecare.Du behöver vara duktig på att bedöma risker och ha en god helhetssyn. Arbetet kräver även att du är tydlig, varför vi tror det är nödvändigt att du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Slutligen förväntar vi oss att du är duktig på att bygga relationer, är smidig att samarbeta med och har ett fint bemötande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta verksamhetschef Emil Mattsson, 018-726 0309. Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 14 16.Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-677 047.Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
