Sjuksköterskor till Akutvårdsavdelning - AVA
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-07-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-03Beskrivning
Välkommen till AVA!
Hos oss möter du patienter med ett akut vårdbehov, dygnet runt, året om. Det är en hög genomströmning av patienter och korta vårdtider vilket innebär att arbetet blir både omväxlande, utmanande och utvecklande. AVA erbjuder en strukturerad introduktion för nya medarbetare med mentorskap, allt för att ge en trygg start. Vi arbetar även med kompetensstöd som finns till för såväl ny som van personal, på detta sätt kan vi stärka kompetensen på avdelningen och stödja i dagens alla utmaningar. Vi har nyrenoverade lokaler och ett modernt kallelsesystem med digitala styrtavlor som bidrar till en bra och säker kommunikation.
För oss på AVA är vår värdegrund central och vi upplever att den skapar en god psykosocial arbetsmiljö med ett klimat som kännetecknas av bland annat trygghet, gemenskap och engagemang. Vi arbetar aktivt med processarbete och för oss är det viktigt att du som medarbetare känner dig delaktig och är positiv till verksamhetsutveckling.
AVA är en utbildningsavdelning som har engagerade sjuksköterskor som studenthandledare och undersköterskor som bashandledare, de handleder enligt modellen Peer Learning. Vi arbetar för ett tvärprofessionellt lärande med personcentrering som grund. Att arbeta med utbildning är viktigt för oss och målet är att även få med medicinstuderande i den tvärprofessionella handledningen.
Vi söker nu två sjuksköterskor som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss!Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska bidrar du till att ge vård och omvårdnad av hög kvalité. Du deltar i och ansvarar för den allmänna och den specifika omvårdnaden med fokus på personcentrering och patientsäkerhet. Du är ett stöd för patienten och dess närstående och ansvarig för att patienten får information och känner sig delaktig i vården. Vi arbetar i team som sjuksköterska och undersköterska, där varje vårdlag har 6-8 patienter. Du kommer även arbeta i ett nära samarbete med övriga professioner på enheterna. Teamwork och kommunikation är viktiga faktorer för en trygg och säker vård samt arbetsmiljö. I arbetet ingår även att medverka och vara delaktig i vår verksamhetsutveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete på vårdavdelning eller inom akutsjukvård.
Då arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen på avdelningen varierar behöver du trivas med omväxlande tempo, kunna anpassa dig därefter och samtidigt ge god vård. Du ska ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att kommunicera med såväl patienter, anhöriga som övriga medarbetare på ett förtroendegivande sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss på AVA? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt härliga team!Övrig information
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 7, Akutvårdsavdelning (AVA) Kontakt
Vårdförbundet via växeln 0500-431000 Jobbnummer
9991545