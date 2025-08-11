Sjuksköterskor till Akutmottagningen
2025-08-11
Vårt arbete är omväxlande, spännande och lärorikt med god gemenskap och arbetsglädje. Vi har ett stort utvecklingsfokus och vi ser ständiga förbättringar som en naturlig del i vardagen för att kunna erbjuda patienterna en högkvalitativ specialistvård.
I denna roll får du ett stimulerande arbete och på sikt kan du bli sponsrad att läsa specialistutbildning i Akutsjukvård.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du arbeta med en unik patientbredd - allt från nyfödda barn till människor i livets slutskede. Arbetet inom vår verksamhet kommer innebära att du får en personlig utveckling, då du möter många olika typer av situationer där du använder både dina medicinska kunskaper och din livserfarenhet. Du arbetar i ett team tillsammans med läkare och undersköterskor vad gäller bedömning, prioritering och omhändertagande av svårt sjuka patienter.
Din introduktion
Du får upplärning på en klinik i taget och när du är trygg på en klinik går du vidare till nästa. När du börjar så startar du på en av våra kliniker kirurg/medicin/ortoped och stannar där i ca 2-4 månader.
När du kan alla tre kliniker blir du upplärd för att ta emot patienter i 36B (infektionsingång) samt arbeta i triage med en första bedömning. Efter det går du vidare till larm. Inför larmplacering finns både larmutbildning och TNCC (akut traumaomhändertagande) som hjälper till att förbereda dig för uppgiften.
Vi har även en position som vi benämner Frontnurse som sitter i receptionen och gör en första bedömning var patienten ska söka vård. Där kan man dels sortera in till akutens olika kliniker men även hänvisa vidare till exempelvis primärvård eller andra mottagningar.
Om arbetsplatsen
Att arbeta på Akutmottagningen innebär en bred kompetensutveckling eftersom du möter patienter inom många olika specialiteter. Under förra året tog vi emot cirka 58 000 patienter på läkarbesök varav 2500 kom in på larm. Våra största patientgrupper är inom medicin/infektion, kirurgi och ortopedi. På jourtid har vi även patienter från mindre kliniker som ögon, öron, gynekologi och käkkirurgi. Vår traumaenhet är en av landets största och tar emot traumafall dygnet runt. Vi har även larmteam för kirurg-, medicin-, ortoped-, infektion- och barnpatienter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet i yrkesrollen, gärna inom akutsjukvård. För att kunna säkerställa en patientsäker vård krävs det att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är meriterande om du har datorvana och kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Som person har du lätt för att se vad som behöver göras och agerar därefter med patientens bästa i fokus. Du har god självkännedom, är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella i mötet med andra. Du behöver trivas med ett varierande tempo och vara bekväm med att inte veta hur dagens arbetspass kommer att utveckla sig. Eftersom teamarbete är så pass centralt i vårt arbetssätt är det av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Fem tillsvidaretjänster 100%. Rotation dag, kväll, (natt)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2025.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Facklig repr Vårdförbundet
Tina Javidi tina.javidi@regionvastmanland.se Jobbnummer
9452539