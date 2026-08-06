Sjuksköterskor till Akutmottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-08-06
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Är du sjuksköterskan som vill utvecklas i en stimulerande miljö där teamarbete, kompetens och patienten står i centrum? Hos oss på akutmottagningen i Malmö får du ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter och engagerade kollegor. Välkommen med din ansökan!
Malmö akutmottagning är en av Skånes universitetssjukhus (Sus) största verksamheter. Vi tar hand om cirka 80 000 patienter per år varav cirka 6000 av dem är barn. Idag räknas vi även som en av Sveriges största akutmottagningar.
Vår vision är att vara Sveriges bästa akutmottagning där vårt arbete präglas av fokus på bemötande, tillgänglighet och kompetens. För att våra medarbetare ska få bästa möjliga förutsättningar att tillsammans arbeta mot vår vision satsar vi mycket på utbildningar för att kontinuerligt höja kompetensen på vår arbetsplats.
Vi är cirka 190 anställda som tillsammans ansvarar för det första, akuta omhändertagandet av svårt akut sjuka och skadade patienter inom medicin, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öronverksamhet. Här arbetar flera akutläkarspecialister och många läkare är under specialistutbildning till akutläkare. Här finns också flera specialistutbildade akutsjuksköterskor och fler som läser sin utbildning till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.
Vår värdestyrda organisation genomsyrar våra värderingar både det dagliga arbetet och de beslut som fattas. Vi vill vara en välkomnande arbetsplats som visar omtanke och respekt för andra människor samtidigt som vi vill vara drivande i utvecklingen av vårt arbetssätt för att kunna möta upp framtiden.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna tre nya kollegor till oss på Akutmottagningen i Malmö. Är du en av dem?
Hos oss får du möjligheten att arbeta med omvårdnad och behandling vid omhändertagande av den akut sjuka patienten i en spännande och aktiv omgivning. Du erbjuds även möjlighet till utveckling i form av utbildningar i kompetenshöjande syfte, samt annan intern och extern kompetensutveckling som behövs för att arbeta på akutmottagning.
I Malmö erbjuder vi dig en bred grund med en sex veckor lång klinisk introduktion på våra team som baseras på block där vi arbetar linjelöst avseende medicin/neurologi, kirurgi och ortopedi, där progressionen sker genom successivt ökat ansvar, hospiteringar på larmrummet och triage.
Utöver detta kommer även blockspecifika föreläsningar inom bland annat neurologi, syra-bas och EKG, utbildningar i till exempel medicinsk teknik och vårt triageringsverktyg RETTS, samt regelbunden schemalagd reflektionstid med vår kliniska lärare och utbildningsansvariga sjuksköterska. Din första dag hos oss hälsas du välkommen av din kommande enhetschef, som visar dig runt på akutmottagningen.
Arbetstiden är 38,25 timmar per vecka och tjänsten innebär kombinerad dag- och nattjänstgöring med arbete två av fem helger. Vi tillämpar kvotavtal, vilket ger dig möjlighet till reducerad veckoarbetstid och större flexibilitet i arbetstidsförläggningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har även minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom akutsjukvård.
Om du ser värdet av ett gott samarbete och som själv bidrar till detta genom flexibilitet och engagemang kommer du att trivas bra hos oss. För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för akutsjukvård och att du vill utvecklas tillsammans med oss. I rollen behöver du känna dig trygg i din yrkesroll och ha förmåga att prioritera arbetsuppgifter i de akuta situationer som kan uppstå på en mottagning som vår. Är nyfiken och ser värdet av ett gott samarbete till vilket du själv bidrar genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kommer du trivas bra hos oss. Ditt engagemang och positiv inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Eftersom vi är mycket måna om ett bra arbetsklimat lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer kan komma att påbörja innan ansökningstiden löpt ut. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Linus Edlund, Vårdförbundet 040-33 10 00 Jobbnummer
10023772