Sjuksköterskor sökes till vårduppdrag

Linkyou är ett modernt bemanningsföretag med fokus på vårdbemanning. Vi vet hur viktigt det är att du som sjuksköterska känner dig trygg, uppskattad och har möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Därför erbjuder vi personligt bemötande, konkurrenskraftiga villkor och flexibilitet som gör att jobbet passar ditt liv - inte tvärtom.
Om uppdragen
Vi söker legitimerade sjuksköterskor till både kortare och längre uppdrag inom primärvård, slutenvård, kommunal vård och andra vårdverksamheter runt om i Sverige. Uppdragen anpassas efter dina önskemål och din kompetens - oavsett om du föredrar storstad eller mindre ort.
Arbetsuppgifter
Bedömning, planering och genomförande av omvårdnadsinsatser
Läkemedelshantering och behandlingar enligt gällande riktlinjer
Hälsosamtal och hälsofrämjande arbete
Samarbete med läkare, undersköterskor och annan vårdpersonal
Dokumentation och kvalitetssäkring av vårdarbetet
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från primärvård, slutenvård eller kommunal vård är meriterande
Självständig, trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för människor
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Uppdrag över hela landet - du väljer själv var och när du vill arbeta
Personlig kontakt och nära stöd från våra konsultchefer
Flexibilitet och frihet att forma ditt arbetsliv
Är du redo för nästa steg i din karriär som sjuksköterska?
