Sjuksköterskor sökes till Abu Dhabi
Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Sollentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sollentuna
2026-07-31
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, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Sjuksköterskor sökes till uppdrag i Abu Dhabi 🌍
Är du legitimerad sjuksköterska och redo för ett äventyr utomlands? Nu har du chansen att arbeta i en internationell och modern vårdmiljö i Abu Dhabi – ett uppdrag som ger dig både professionell utveckling och kulturell upplevelse!
Viraliv söker nu fler engagerade sjuksköterskor för arbete vid ledande sjukhus och vårdinrättning i Abu Dhabi
💼 Om uppdraget
Arbetsplats: Abu Dhabi Sjukhus
Tjänstgöringslängd: 24 månader
Start: Löpande under 2026
Omfattning: Heltid
Specialiteter: Internmedicin, kirurgi, akutsjukvård, intensivvård, neonatal, m.fl.
🎯 Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 2 års yrkeserfarenhet
Talar engelska på god nivå, arabiska men ej krav
Är flexibel, nyfiken och redo att jobba i en internationell miljö
🌟 Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön & skattefördelar
Boende, flygbiljetter och visum ingår
Hjälp med hela relocation-processen
Trygghet och stöd från vårt team – före, under och efter uppdraget
En unik möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
✈️ Redo att ta steget?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till
📧 info@viraliv.se
Märk din ansökan med: "Sjuksköterska – Abu Dhabi
Viral – Connecting Healthcare Professionals Worldwide Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
191 45 SOLLENTUNA Jobbnummer
10017589