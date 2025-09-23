Sjuksköterskor sökes omg i Västerås

Grünewald-Decker AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-23


Flexvik Bemanning söker nu 4 st duktiga Sjuksköterskor för uppdrag under 2-3 månader med start i slutet av Oktober/början av November. Du går på schema under denna tid.
Har du minst två års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska och vill arbeta som konsult för Flexvik så ska du absolut söka detta.
Eftersom uppdragsgivaren vill ha in alla handlingar senast på fredag så behöver man söka redan nu.
Vi erbjuder bra lön till dem som uppfyller alla kraven.
Välkommen med din ansökan via maile till:
kontakt@flexvik.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
via maile
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSK".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)

Arbetsplats
Västerås

Jobbnummer
9523289

