Sjuksköterskor sökes omg i Västerås
Grünewald-Decker AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grünewald-Decker AB i Stockholm
Flexvik Bemanning söker nu 4 st duktiga Sjuksköterskor för uppdrag under 2-3 månader med start i slutet av Oktober/början av November. Du går på schema under denna tid.
Har du minst två års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska och vill arbeta som konsult för Flexvik så ska du absolut söka detta.
Eftersom uppdragsgivaren vill ha in alla handlingar senast på fredag så behöver man söka redan nu.
Vi erbjuder bra lön till dem som uppfyller alla kraven.
Välkommen med din ansökan via maile till:kontakt@flexvik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
via maile
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSK". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104) Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9523289