Sjuksköterskor, ordinarie tjänster
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Förebyggande, hälsa & omsorg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-01-08
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Förebyggande, hälsa & omsorg i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska i hemsjukvården i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun är uppdelad i geografiska områden som innefattar särskilda boenden, LSS verksamhet och ordinära boenden. Vi har våra kontorslokaler på Gutenbergsgatan 2 i centrala Trelleborg, där alla sjuksköterskor startar sitt arbetspass. Närheten till arbetskamraterna bidrar till en god sammanhållning och en trevlig arbetsmiljö. De sjuksköterskor som arbetar här representerar en bred kompetens och en mångfald av erfarenheter. Vi anpassar introduktion utifrån dina erfarenheter och kunskapsnivå samt verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Trelleborgs kommun ansvarar du för medicinska insatserna på särskilda boenden och/eller i ordinärt boende samt inom LSS. Du gör bedömningar, uppföljningar, dokumenterar samt handleder omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska i hemsjukvården samarbetar du med olika yrkeskategorier och flera instanser som är involverade i vården av patienten. Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården är omväxlande, lärorikt och spännande och ger dig chansen att arbeta både självständigt och i team.
Vill du prata med någon av sjuksköterskorna som arbetar här i dag för att få en djupare inblick i vad arbetet innebär så är du välkommen att höra av dig till enhetschef. Du är också varmt välkommen att hospitera hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill ha ett arbete som utförs självständigt under ansvar. B-körkort är ett krav, då du behöver kunna förflytta dig med bil.
Meriterande är yrkeserfarenhet från hemsjukvård.
Bland personliga egenskaper och kompetenser särskilt viktiga för arbetsrollen, värdesätter vi att du agerar utifrån ett positivt förhållningssätt samt flexibelt. Du visar även att du agerar lojalt, lösningsfokuserat samt en god förmåga och kompetens att samarbeta och planera väl. Du visar på ett stort engagemang och intresse för dina arbetsuppgifter. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dessa personliga egenskaper.
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister samt svensk sjuksköterskelegitimation.Arbetstid och varaktighet
Vi rekryterar till 3 vakanser bland ordinarie personal. Se nedan för mer information. Du ombeds i din ansökan rangordna ditt intresse för dessa tjänster.
• 1 tillsvidaretjänst heltid, schema dagtid kl. 07.30 -16.00
• 1 vikariat heltid t.o.m. 2026-12-31, schema dagtid kl. 07.30 -16.00
• 1 vikariat deltid/heltid t.o.m. 2026-12-31, rullande schema kväll- och nattjänstgöring arbetstid kl. 13.00 - 2130 samt kl. 21.15 - 07.55Övrig information
Urval och intervjuer kan ske löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadsanställd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/392". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, Avd. Förebyggande, hälsa & omsorg Kontakt
Farideh Hemati-Ehle 0410-733058 Jobbnummer
9674567