Sjuksköterskor område söder - möjlighet att utgå från centrala Skellefteå
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-07-20
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Tycker du att varje människa förtjänar vård som utgår från just deras behov? Vill du dessutom ha ett jobb där du får ta ansvar – samtidigt som du känner ett starkt stöd från ett engagerat team? Då kan rollen som sjuksköterska hos oss i Skellefteå kommun vara helt rätt för dig.
Just nu söker vi engagerade sjuksköterskor till Område Söder med följande placeringar:
En sjuksköterska med placering inom Bureå hemvård, kombinerat med vård- och omsorgsboende i Bureå.
En sjuksköterska med placering inom Lövånger hemvård, kombinerat med vård- och omsorgsboende i Lövånger.
En sjuksköterska med placering vid vård- och omsorgsboendet Burträskgårdarna fram till augusti 2027. Därefter sker placering inom hemvård och/eller vård- och omsorgsboende i Bureå, Burträsk eller Lövånger.
En sjuksköterska med placering inom Burträsk hemvård, kombinerat med vård- och omsorgsboende i Burträsk.
Det finns möjlighet att utgå från Bureå, Lövånger, Burträsk eller från centrala Skellefteå, beroende på vad som passar dig bäst.
Hos oss arbetar du självständigt, gör verklig skillnad varje dag – och får samtidigt utrymme att utvecklas och växa i din yrkesroll.
DIN ROLL
Som sjuksköterska i Område Söder blir du en del av ett sammansvetsat team med erfarna och engagerade kollegor. Tillsammans utför ni primärvårdsinsatser i patienters hem – både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden. Du får ett varierande och meningsfullt arbete där du får använda din kompetens och bidra till trygg, högkvalitativ vård i patientens hemmiljö.
Du ansvarar för att självständigt bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter från 18 år och uppåt. Arbetet är rörligt och självständigt, där du ofta får ta egna initiativ och prioritera mellan olika insatser. Du samarbetar nära patienter, anhöriga, kollegor och andra viktiga aktörer – både inom kommunen och regionen – för att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för en trygg och kvalitativ vård.
Vi samarbetar tätt inom våra respektive områden, vilket gör att du ibland kan behöva göra insatser även utanför din ordinarie placering.
Vi tror på tillit, dialog och goda relationer som grunden för en framgångsrik vård och ger dig inflytande över ditt schema och möjlighet att planera din arbetstid med balans mellan arbete och fritid. I nuläget innebär tjänsten arbete var sjätte helg samt ungefär fyra kvällspass under en sexveckorsperiod. Observera att detta kan komma att ändras över tid.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är legitimerad sjuksköterska, alternativt snart legitimerad, och har gärna erfarenhet från arbete som sjuksköterska. En god ämneskompetens och en vilja att kontinuerligt utvecklas inom ditt yrkesområde är viktigt för att du ska lyckas i rollen. Har du dessutom slutförd specialistutbildning inom relevanta områden är det meriterande.
Vi tror att du fungerar bäst i rollen om du är självständig, initiativrik och ansvarstagande. Du arbetar noggrant och systematiskt, har öga för detaljer och är stabil och trygg i ditt arbetssätt – det vill säga att du kan behålla lugnet och prioritera rätt även i en snabbt föränderlig och utmanande arbetsmiljö. Som person är du pedagogisk och hänsynsfull i ditt bemötande och trivs med att arbeta nära i team. B-körkort är ett krav.
För tjänsten behöver du ha god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Eftersom Skellefteå kommun är en finsk och samisk förvaltningskommun ser vi det som meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk ser vi det som en tillgång i verksamheten.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som sjuksköterska på vår hälso- och sjukvårdsenhet blir du en del av ett engagerat team där vi jobbar för att varje patient ska få en vardag med trygghet, omtanke och livskvalitet. Här möts du av kollegor som gärna delar kunskap och stöttar varandra. Här får du möjlighet att bidra till en meningsfull och personcentrerad vård som verkligen gör skillnad i människors liv. Vi erbjuder dig stöd i din utveckling genom individuell inskolning, fortbildning och goda utvecklingsmöjligheter.
Hos oss får du ett jobb som verkligen betyder något – för både dig och de människor du möter. Läs mer om rollen som sjuksköterska i Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/sjukskoterska)
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "626830/693526/705978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kontakt
HR-partner rekrytering
Emilia Ghaderi +46910735000 Jobbnummer
10006576