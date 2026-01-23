Sjuksköterskor och undersköterskor för sommarvikariat
Har du ett starkt engagemang för människor och vill ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad? Gillar du att arbeta självständigt men också tillsammans som en viktig del av en grupp? Då kan du vara personen som vi söker, välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Du ansvarar för att identifiera, bedöma och förebygga risker i vården samt att kartlägga brukarens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet dokumenteras i journalsystemet Lifecare HSL.
Arbetstiderna är i huvudsak förlagda till dagtid. För sjuksköterskor ingår även kvälls- och helgtjänstgöring, vilket innebär arbete över hela kommunen. För sjuksköterskestudenter och undersköterskor är arbetstiderna främst förlagda till dagtid. Vid behov kan även helgtjänstgöring dagtid förekomma.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sjuksköterskeenheten består av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar vid vård- och omsorgsboenden, korttidsvård, funktionsstöd samt inom hemsjukvården. Enheten ansvarar för de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna dygnet runt. Hos oss arbetar du i nära samarbete med undersköterskor, rehabpersonal och enhetschefer. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och erbjuder förmånliga arbetstider som en del av vårt engagemang för medarbetarnas välbefinnande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, sjuksköterskestudent eller undersköterska.
Som person är du självgående och ansvarstagande och utför dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och organiserat sätt. Du tar egna initiativ, ser möjligheter, delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och kan snabbt ompröva ditt arbetssätt vid behov.
Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och respektfullt sätt. Du är serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare har du förmåga att se helheten, förstå din roll och uppdrag samt arbeta för verksamhetens bästa. Du kan planera, organisera och prioritera arbetet effektivt samt sätta upp och hålla tidsramar.
Meriterande är tidigare erfarenhet som undersköterska med goda kunskaper i exempelvis blodprovstagning, blodtrycksmätning och såromläggning.
Sjuksköterska: legitimation
Sjuksköterskestudent: minst tre terminer på sjuksköterskeprogrammet eller tidigare undersköterskeexamen
Undersköterska: tidigare yrkeserfarenhet
Körkort för bil är ett krav
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
