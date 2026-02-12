Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter
Med hjärta, omtanke och mod att göra skillnad - varje dag.
Vill du arbeta på en arbetsplats där dina idéer räknas, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans skapar trygghet för våra invånare? Då vill vi gärna välkomna dig till oss i Tanum!
Vi söker nu vikarier inför sommaren med start under våren och tjänstgöring fram till i augusti/september, allt beroende på hur du kan arbeta.
Hos oss arbetar du i en verksamhet där förtroende, ansvar, respekt och omtanke inte bara är ord på papper - utan något vi visar i handling.
Vad du får hos oss
- Ett nära, varmt och lösningsfokuserat arbetsklimat
- Kollegor som stöttar varandra och har roligt tillsammans
- Goda möjligheter till utveckling, inflytande och kompetenshöjning
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag
Din roll
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt men alltid med tryggt stöd runt dig. Du möter patienter i olika skeden av livet i såväl ordinärt som särskilt boende. Du använder din kompetens för att skapa trygg och säker vård. Här får du tid för både professionellt omdöme och omtänksam närvaro. Vi kommer att anpassa ditt ansvar utifrån dina egna förutsättningar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- är legitimerad sjuksköterska eller
- är studerande och har klarat samtliga moment under termin 4 eller 5
- trivs med att ta ansvar och tänka självständigt
- möter människor med värme, respekt och lyhördhet
- vill bidra till en arbetsplats där vi bygger förtroende genom vårt sätt att vara
- har B-körkort
Varför Tanum?
Här får du det bästa av två världar: ett meningsfullt vårduppdrag och en vardag nära hav, natur och livskvalitet. Vi utgår från vårt kontor på Hedegården i Tanumshede och du kommer att tjänstgöra antingen i söder med orter som Kville, Bottna, Hamburgsund och Fjällbacka eller i norr med orter som Grebbestad, Tanumshede, Lur och Bullaren.
Vi är stora nog att ge stöd, små nog att se dig.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur det är att arbeta hos oss!
Ange löneanspråk och vilken period och omfattning som du kan tjänstgöra i din ansökan. Rekryteringsarbetet kommer påbörjas under ansökningstiden. För den som erbjuds tjänsten krävs uppvisande av utdrag från belastnings- och misstankeregister.
Du är också välkommen att kontakta vik. enhetschef Hans-Peter Johannesson, biträdande enhetschef Sandra Mattisson eller fackliga företrädare via vårt kundcenter 0525-18000 om du vill veta mer.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
