Sjuksköterskor med intresse för ortopedi - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Kungälv

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv2020-08-26Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus - Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Vi ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på cirka 2815 mnkr.Vi söker sjuksköterskorVi söker nu sjuksköterskor till vår avdelning och vi hoppas att just du blir vår nya kollega!2020-08-26Ortopedavdelningen har nyligen flyttat in i Sveriges modernaste vårdavdelningsbyggnad med 28 vårdplatser.Här bedrivs bred ortopedisk vård både akut och planerad. Vi vårdar patienter som genomgått elektiv proteskirurgi såsom höft-/knä- och axelkirurgi, men också patienter med akuta tillstånd efter trauma och olycksfall, till exempel extremitetsfrakturer, bäcken- och höftfrakturer. Även patienter med rygg- och smärtproblematik vårdas på avdelningen.Här arbetar ett gott gäng som tillsammans ger våra patienter den alla bästa vården. För oss är det viktigt med förbättringsarbeten i vardagen både när det gäller patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetsmiljö.Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och ett brett utbud av olika friskvårdsaktiviteter samt fri öppen hälso- och sjukvård.Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom området ortopedi/geriatrik och du blir en viktig del i vårt förändrings- och förbättringsarbete. Du arbetar personcentrerat tillsammans med övriga kollegor så som undersköterskor, ortopeder, geriatriker, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i ett nära och lärande samarbete.För att du ska komma in i arbetet på ett så bra sätt som möjligt, får alla våra nya medarbetare en individuellt anpassad introduktionsplan.Vem söker vi?Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett stort intresse av att arbeta inom akutsjukvården. Det är meriterande om du har erfarenhet av ortopedisk vård.Arbetet sker i nära samarbete inom arbetslaget och det viktigt att du är en lagspelare, men inte heller räds att arbeta självständigt. Du tycker om utmaningar, har förmåga att fatta snabba beslut och hantera stressiga situationer på ett lugn och metodiskt sätt. För dig är god samarbetsförmåga och gott bemötande av såväl patienter som arbetskamrater en självklarhet. För oss är det viktigt att den som söker blir en naturlig del i vårt arbetslag, därför fäster vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och hoppas att du blir vår nya kollega!Vi ser fram emot din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5333423