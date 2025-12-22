Sjuksköterskor för särskilt boende
2025-12-22
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Enheten för sjuksköterskor inom Avesta kommun består av ett gäng kompetenta, dedikerade och ansvarstagande medarbetare och vi behöver vi blir fler!
Vi är övertygade om är att det finns sjuksköterskor som, precis som vi, vill vara med och bidra, lyfta och inspirera till nästa generation av kompetens inom hälso- och sjukvårdsyrket. Sjuksköterskor som verkligen älskar att jobba med äldre och de mest sjuka som behöver din hjälp. Annonsen riktar sig till dig som vill arbeta som patientansvarig sjuksköterska på särskilt boende, Baldersgården och Tallbacken.
Välkommen med din ansökan!
Patientansvarig sjuksköterska på särskilt boende
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad och samtidigt får använda hela din professionella kompetens? Sjuksköterskeenheten i Avesta kommun söker nu tre patientansvariga sjuksköterskor till våra särskilda boenden. Här får du en betydelsefull roll i en verksamhet som präglas av nära samarbete, god stämning och fokus på hög kvalitet i vård och omsorg.
Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter inom våra vård- och omsorgsboenden. Arbetet är omväxlande och självständigt, och du möter patienter i många olika situationer, med varierande vårdbehov. Hos oss bedrivs avancerad hälso- och sjukvård, och du kommer att arbeta med både medicinsk bedömning, behandling och uppföljning med stöd av teknisk utrustning när det behövs. I din yrkesroll samverkar du nära med läkare och andra professioner, och du blir en viktig del i arbetet med att skapa trygga och sammanhållna vårdprocesser.
På särskilt boende arbetar vi i team där du har en central roll i att leda och fördela omvårdnadsarbetet. Du handleder och stöttar personal i vardagen och säkerställer att omvårdnaden utförs tryggt, säkert och i enlighet med gällande riktlinjer. Dokumentation, uppföljning och delegeringar ingår som naturliga delar av arbetet. Under jourtid, det vill säga kvällar och helger, ansvarar du tillsammans med kollegor för hälso- och sjukvårdsinsatser i hela kommunen, vilket ger dig en bred och utvecklande kompetens.
Din kompetens är en viktig del i att skapa en trygg, säker och sammanhållen vårdkedja.
Arbetet omfattar dag-, kväll och helgtjänstgöring.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har grundläggande datorkunskaper
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har distriktssköterskeutbildning, vidareutbildning inom vård av äldre eller tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Du är en trygg och stabil person med god självinsikt och förmåga att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar lyhört och visar ett empatiskt och respektfullt bemötande. I pressade situationer kan du fatta kloka beslut och behålla ditt omdöme, samtidigt som du arbetar strukturerat, planerar effektivt och håller tidsramar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
