Sjuksköterskor/distriktsköterskor till vårdcentraler i förändring
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Motala Visa alla sjuksköterskejobb i Motala
2026-06-16
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Välkommen till Vårdcentralen Vadstena och Vårdcentralen Marieberg som sedan april 2025 är ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför. Verksamheterna har idag tillsammans cirka 16 000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 65 medarbetare.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med oss driva och utveckla vårdcentralens arbete, använda ny digital teknik och göra patienter delaktiga utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska eller distriktsköterska till vår sköterskemottagning i vår organisation. Här finns stor variation i patientunderlaget och både stad och landsbygdsperspektiv. Du kommer att arbeta med telefonrådgivning och sedvanligt mottagningsarbete. Handledning av studenter är också en viktig del av arbetet, likaså engagemang i vårdcentralens utvecklings- och kvalitetsarbete. Extra roligt om du är intresserad av våra mottagningar inom diabetes, astma kol eller sårvård.
Arbetsgrupp
Vi erbjuder ett gott arbetsklimat med professionella medarbetare som arbetar i välfungerande team. Vi tror att du uppskattar att arbeta i team och att du tycker om variationen i vår organisation med arbete på två enheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, Distriktsköterskeutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet inom primärvård är meriterande men inte ett krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du har en god samarbetsförmåga, kommunicerar, lyssnar och löser hinder på ett konstruktivt sätt. Du känner dig trygg i yrkesrollen och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och ser möjligheter i förändringar. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en positiv inställning till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där samarbete och bra bemötande mot patienter och kollegor är viktigt för oss.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och vi söker 4 tjänster.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
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Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Mariebergsgatan 2 (visa karta
)
591 72 MOTALA Arbetsplats
Vårdcentralen Marieberg och Vårdcentralen Vadstena Kontakt
verksamhetschef
Anna Back anna.back@regionostergotland.se 073-5682867 Jobbnummer
9966074